Mısır Tarımında Verim Kaybı Önleniyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mısır alanlarında verim kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla Batı Mısır Kök Kurdu zararlısına yönelik çalışma yürütülüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, mısır tarlalarına yerleştirilen feromon tuzaklar düzenli olarak kontrol edilerek zararlının popülasyon yoğunluğu takip ediliyor.

Yürütülen takip çalışmalarıyla zararlının yayılışının ve yoğunluğunun belirlenmesi, gerekli mücadele yöntemlerinin zamanında uygulanarak mısır üretiminde yaşanabilecek verim kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.