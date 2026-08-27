Motosiklette Tehlikeli Çanak Anten Taşıma - Son Dakika
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Motosiklette Tehlikeli Çanak Anten Taşıma

Motosiklette Tehlikeli Çanak Anten Taşıma
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Eskişehir'de motosiklet sürücüsünün arkasındaki yolcu, trafikte çanak anten taşıyarak tehlike yarattı.

Eskişehir'in işlek caddelerinden birinde motosiklet sürücüsünün arkasındaki yolcunun, trafikte tehlikeli bir şekilde çanak anten taşıdığı anlar vatandaşlar tarafından görüldü.

Tepebaşı Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde, iki kişinin bulunduğu bir motosikletin trafikte seyrettiği görülüyor. Motosikletin arkasında oturan yolcunun, kucağında büyük bir çanak anten taşıdığı ve bir eliyle anteni, bir eliyle aracı tuttuğu fark ediliyor. Trafiğin yoğun olduğu bir saatte çekilen görüntülerde, motosiklet sürücüsünün arkasındaki yolcunun çanak anteni düşürme ihtimali hem kendilerini hem de diğer sürücüler için büyük bir tehlike oluşturuyor. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kask taktığı görülürken, çanak anten taşıyan yolcunun bu tehlikeli davranışı çevredekilerin tepkisini çekti. Trafikte seyir halindeki diğer araçlar da bu tehlikeli duruma tanıklık etti.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Eskişehir, Güvenlik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Motosiklette Tehlikeli Çanak Anten Taşıma - Son Dakika

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