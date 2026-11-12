MSKÜ\'lü İlemin, 65 ülkeden 200\'ü aşkın uzmanın yer aldığı IUCN grubuna katıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İlemin, bu üyelikle dünyadaki ve Türkiye'deki yaban kedilerinin araştırılması ve korunması için çalışan uluslararası bilim ağına katıldı.

1948 yılında kurulan ve merkezi İsviçre'de bulunan Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN), devletleri, kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek küresel ölçekte doğa koruma çalışmalarına katkı sağlıyor. Birleşmiş Milletler'de resmi gözlemci statüsüne sahip olan kuruluş, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik bilimsel değerlendirmeleriyle uluslararası koruma politikalarına yön veriyor. IUCN bünyesinde faaliyet gösteren Türlerin Yaşamını Sürdürme Komisyonu (SSC) ise türlerin korunmasına yönelik bilimsel çalışmalar yürütüyor.

Komisyon bünyesindeki Yaban Kedileri Uzman Grubu ise 65 ülkeden 200'ü aşkın bilim insanını, yaban hayatı yöneticisini ve doğa koruma uzmanını bir araya getiriyor. Grubun çalışmaları arasında yaban kedilerinin IUCN Kırmızı Liste değerlendirmeleri, koruma stratejileri ve tür eylem planlarının geliştirilmesi ile uluslararası bilimsel iş birliğinin güçlendirilmesi bulunuyor.

Türkiye'de yaban hayatının araştırılması ve korunmasına yönelik çalışmalar yürüten Doç. Dr. Yasin İlemin, ilgili bakanlık ve kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çeşitli bilimsel projeler gerçekleştiriyor. Başta karakulaklar olmak üzere yabani memeli türleri üzerine araştırmalar yapan İlemin; türlerin yaşam alanı kullanımlarını, popülasyon yapılarını, genetik çeşitliliklerini ve karşı karşıya oldukları tehditleri inceliyor. Fotokapan ve radyo vericileriyle yürüttüğü saha çalışmalarını genetik araştırmalarla destekleyen İlemin, yaban hayatının korunmasına yönelik bilimsel veriler ortaya koyuyor.

İlemin'in araştırma konuları arasında Türkiye'deki karakulak popülasyonunun genetik yapısı ve farklı yaban kedisi türlerinin aynı coğrafyadaki birlikte yaşama örüntüleri de yer alıyor. Ayrıca IUCN SSC Yaban Kedileri Uzman Grubunun karakulak için yürüttüğü Yeşil Statü değerlendirme çalışmalarına katkı sunuyor.

Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini de yürüten İlemin'in uluslararası uzman ağına katılımı, MSKÜ'de yürütülen biyolojik çeşitlilik araştırmalarının uluslararası bilimsel iş birlikleriyle geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Bu üyelik, Türkiye'deki saha araştırmalarından elde edilen bilgi ve deneyimin küresel koruma çalışmalarına aktarılmasına ve yabani türlerin geleceğine yönelik ortak çalışmalar geliştirilmesine katkı sağlayacak.