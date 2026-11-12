MSKÜ'lü İlemin, 65 ülkeden 200'ü aşkın uzmanın yer aldığı IUCN grubuna katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MSKÜ'lü İlemin, 65 ülkeden 200'ü aşkın uzmanın yer aldığı IUCN grubuna katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSKÜ\'lü İlemin, 65 ülkeden 200\'ü aşkın uzmanın yer aldığı IUCN grubuna katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Doç. Dr. Yasin İlemin, 65 ülkeden 200'ü aşkın uzmanın yer aldığı IUCN SSC Yaban Kedileri Uzman Grubu'na katıldı. İlemin'in üyeliği, Türkiye'deki saha araştırmalarından elde edilen bilgi ve deneyimin küresel koruma çalışmalarına aktarılmasına katkı sağlayacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İlemin, bu üyelikle dünyadaki ve Türkiye'deki yaban kedilerinin araştırılması ve korunması için çalışan uluslararası bilim ağına katıldı.

1948 yılında kurulan ve merkezi İsviçre'de bulunan Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN), devletleri, kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek küresel ölçekte doğa koruma çalışmalarına katkı sağlıyor. Birleşmiş Milletler'de resmi gözlemci statüsüne sahip olan kuruluş, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik bilimsel değerlendirmeleriyle uluslararası koruma politikalarına yön veriyor. IUCN bünyesinde faaliyet gösteren Türlerin Yaşamını Sürdürme Komisyonu (SSC) ise türlerin korunmasına yönelik bilimsel çalışmalar yürütüyor.

Komisyon bünyesindeki Yaban Kedileri Uzman Grubu ise 65 ülkeden 200'ü aşkın bilim insanını, yaban hayatı yöneticisini ve doğa koruma uzmanını bir araya getiriyor. Grubun çalışmaları arasında yaban kedilerinin IUCN Kırmızı Liste değerlendirmeleri, koruma stratejileri ve tür eylem planlarının geliştirilmesi ile uluslararası bilimsel iş birliğinin güçlendirilmesi bulunuyor.

Türkiye'de yaban hayatının araştırılması ve korunmasına yönelik çalışmalar yürüten Doç. Dr. Yasin İlemin, ilgili bakanlık ve kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çeşitli bilimsel projeler gerçekleştiriyor. Başta karakulaklar olmak üzere yabani memeli türleri üzerine araştırmalar yapan İlemin; türlerin yaşam alanı kullanımlarını, popülasyon yapılarını, genetik çeşitliliklerini ve karşı karşıya oldukları tehditleri inceliyor. Fotokapan ve radyo vericileriyle yürüttüğü saha çalışmalarını genetik araştırmalarla destekleyen İlemin, yaban hayatının korunmasına yönelik bilimsel veriler ortaya koyuyor.

İlemin'in araştırma konuları arasında Türkiye'deki karakulak popülasyonunun genetik yapısı ve farklı yaban kedisi türlerinin aynı coğrafyadaki birlikte yaşama örüntüleri de yer alıyor. Ayrıca IUCN SSC Yaban Kedileri Uzman Grubunun karakulak için yürüttüğü Yeşil Statü değerlendirme çalışmalarına katkı sunuyor.

Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini de yürüten İlemin'in uluslararası uzman ağına katılımı, MSKÜ'de yürütülen biyolojik çeşitlilik araştırmalarının uluslararası bilimsel iş birlikleriyle geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Bu üyelik, Türkiye'deki saha araştırmalarından elde edilen bilgi ve deneyimin küresel koruma çalışmalarına aktarılmasına ve yabani türlerin geleceğine yönelik ortak çalışmalar geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Kaynak: İHA
TürkiyeGüncelEğitimÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç 6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
İspanyol oyuncu Ester Expósito’dan ötanazi itirafı: Başvurum reddedildi İspanyol oyuncu Ester Expósito'dan ötanazi itirafı: Başvurum reddedildi
14:23
Manifest grubunun menajeri tutuklu Tolga Akış için tahliye kararı verildi
Manifest grubunun menajeri tutuklu Tolga Akış için tahliye kararı verildi
14:09
Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar Rahatsız olduğu olaya bakın
Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın
14:07
Galatasaray’da şok ayrılık Devre arasını bekliyor
Galatasaray'da şok ayrılık! Devre arasını bekliyor
14:01
Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor Sonuncusu Napoli
Galatasaray'ın yıldızına talip yağıyor! Sonuncusu Napoli
13:51
Bir zamanlar Haaland’ı gölgede bırakmıştı Şimdi bakın nerede
Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede
13:23
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
13:12
Belçika maçında Arda Güler’e serbest rol: Yalçın’ın iki sistemli planı
Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 17:07:06. #7.13#
SON DAKİKA: MSKÜ'lü İlemin, 65 ülkeden 200'ü aşkın uzmanın yer aldığı IUCN grubuna katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android