Bolu’da çukurda mahsur kalan keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Bolu’da çukurda mahsur kalan keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Bolu’da çukurda mahsur kalan keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde arazideki derin çukura düşen keçi, itfaiye ekiplerinin halatla yaptığı operasyonla sağ salim kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde arazideki derin bir çukura düşerek mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Kavallar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide otlayan bir keçi, toprak yapılı derin bir çukura düştü. Keçisinin çukura düştüğünü ve kendi imkanlarıyla çıkamadığını fark eden sahibi, durumu Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Çukura inen itfaiye eri, keçiyi halat yardımıyla bağlayarak güvenli bir şekilde yukarı çekti. Herhangi bir yara almadan sağlıklı bir şekilde kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Mudurnu, İtfaiye, Yaşam, Çevre, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bolu’da çukurda mahsur kalan keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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