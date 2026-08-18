Bolu’da çukurda mahsur kalan keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde arazideki derin bir çukura düşerek mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Kavallar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide otlayan bir keçi, toprak yapılı derin bir çukura düştü. Keçisinin çukura düştüğünü ve kendi imkanlarıyla çıkamadığını fark eden sahibi, durumu Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Çukura inen itfaiye eri, keçiyi halat yardımıyla bağlayarak güvenli bir şekilde yukarı çekti. Herhangi bir yara almadan sağlıklı bir şekilde kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.