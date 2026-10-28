Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ekipleri 13 ilçede yağış mesaisine başladı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ekipleri 13 ilçede yağış mesaisine başladı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ekipleri 13 ilçede yağış mesaisine başladı
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Muğla genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ekipleri 13 ilçede çalışma başlattı. Ekipler yağmur suyu hatları ve mazgalları temizleyip su birikintilerini tahliye ediyor; vatandaşlar 444 48 01 ve 185'ten destek alabiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ekipleri, gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar nedeniyle 13 ilçede çalışma başlattı.

Muğla genelinde etkili olan yağışlara karşı Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yağışların olumsuzluklara yol açmaması için yağmur suyu hatları ve mazgalları kontrol ederek temizlik çalışmaları yapıyor. Su birikintilerinin tahliyesi ve gerekli müdahaleler de devam ediyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğu bildirildi. Vatandaşlar, ihtiyaç halinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 444 48 01 ve MUSKİ'nin 185 numaralı çağrı merkezlerinden destek alabilecek.

Kaynak: İHA
Muğla Büyükşehir BelediyesiGüncelMuğlaÇevreSon Dakika

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