Muğla'nın 'Mavi Karbon' haritası çıkarılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'nın 'Mavi Karbon' haritası çıkarılıyor

Muğla\'nın \'Mavi Karbon\' haritası çıkarılıyor
26.05.2026 11:57  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Ekomiras iş birliğiyle deniz çayırlarının tespiti, haritalandırılması ve karbon depolama kapasitesinin hesaplanması için Bodrum ve Gökova'da çalışmalar başladı. Proje, kıyı planlaması ve iklim politikalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Muğla'da Deniz çayırları bilimsel yöntemlerle tespit edilip korunacak, Bodrum ve Gökova'da çalışmalar başladı. Araştırma sonuçlarının kıyı planlaması ve iklim politikalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Ekolojik Miras Derneği (Ekomiras) iş birliğinde yürütülen "Muğla Deniz ve Kıyı Alanlarında Deniz Çayırlarının Tespiti Çalışması" kapsamında araştırma faaliyetleri başladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gatemarine Türkiye ve Fransa merkezli Andromde Océanologie firmalarının destek verdiği proje çerçevesinde, "GATEMARINE III" isimli Türk Bayraklı araştırma gemisi 25 Mayıs 2026 tarihinde sahaya çıktı.

İlk etap Bodrum ve Gökova

İklim değişikliğiyle mücadelede önemli karbon yutak alanları arasında gösterilen deniz çayırlarının tespiti, haritalandırılması ve depoladığı karbon miktarının hesaplanmasını amaçlayan çalışmanın ilk aşamasında Bodrum Yarımadası ile Gökova Körfezi'nde incelemeler yapılacak. Çalışmalar kapsamında 40 metre derinliğe kadar olan deniz alanlarında uzaktan algılama yöntemleri kullanılacak. Böylece bölgedeki deniz çayırlarının hassas konumları bilimsel verilerle ortaya çıkarılacak.

Bakanlık izinleriyle yürütülüyor

Araştırma; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen izinler doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Hedef: Koruma, planlama ve iklim mücadelesi

Proje ile deniz çayırlarının korunması, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkısının belirlenmesi ve kıyı alanlarının daha etkin yönetilmesi hedefleniyor. Ayrıca geliştirilecek dijital uygulama sayesinde deniz çayırlarının konum bilgilerinin kullanıcıların erişimine açılması planlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, deniz çayırlarının korunmasının iklim kriziyle mücadelede büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Başkan Ahmet Aras "Muğla'mız sahip olduğu doğal değerlerle yalnızca ülkemizin değil, dünyanın en önemli kıyı ekosistemlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Denizlerimizin akciğeri olarak tanımlanan deniz çayırlarının korunması, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biridir. Bu çalışma sayesinde Bodrum ve Gökova başta olmak üzere kıyılarımızdaki deniz çayırlarını bilimsel yöntemlerle tespit ederek hem koruma altına alacağız hem de iklim değişikliğiyle mücadeledeki katkılarını ortaya koyacağız" dedi.

Ahmet Aras: "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak doğayı koruyan, bilimi esas alan ve sürdürülebilir kıyı yönetimini hedefleyen projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Ekomiras, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve uluslararası paydaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz bu önemli çalışmanın kentimiz ve ülkemiz adına çok değerli sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Denizcilik, Gökova, Bodrum, Muğla, Dünya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Muğla'nın 'Mavi Karbon' haritası çıkarılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı 3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama... Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Zaniolo Udinese’ye veda etti Galatasaray’a dönüyor Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti

12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat aldılar
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat aldılar
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
09:56
Türkiye’nin incisi “Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer“ listesinde
Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
09:39
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor Ağabeyinin bir tahmini var
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 12:58:12. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'nın 'Mavi Karbon' haritası çıkarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.