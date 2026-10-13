Muğla Marmaris'te sağanak etkili oluyor, yağış gece etkisini artıracak - Son Dakika
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Muğla Marmaris'te sağanak etkili oluyor, yağış gece etkisini artıracak

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Muğla Marmaris\'te sağanak etkili oluyor, yağış gece etkisini artıracak
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Meteoroloji'nin Güney Ege için verdiği yağış uyarısının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak başladı. İlçe genelinde etkili olan yağışın gece saatlerinde etkisini artırarak yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor, şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadı.

IHAAW155435-CVR/13-10-2026

- Güney Ege'de beklenen yağış başladı

(Fotoğraflı)

Güldemet Kızıl

MUĞLA (İHA) - Meteoroloji'nin Güney Ege için verdiği yağış uyarısının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış başladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Güney Ege'de beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Meteorolojinin yağış uyarısının ardından Marmaris'te sağanak yağış başladı. Bugün öğle saatleri ile birlikte başlayan yağış ilçe genelinde yerel olarak etkili oluyor. Şu ana kadar ilçede yağıştan kaynaklı bir olumsuzluk yaşanmazken, yağışların gece saatlerinde etkisini artırarak yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

(OD-Y)

13.10.2026 15: 55: 54 TSI

NNNN

Kaynak: İHA
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