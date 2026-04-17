Muğla\'nın Şampiyonluğu!

Orman Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Ormancılık Yarışmaları (TOY) bölge elemelerinde, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Ormancılık faaliyetlerinde hız, koordinasyon ve teknik bilgiyi ölçmek amacıyla hayata geçirilen TOY (Türkiye Ormancılık Yarışmaları) bölge elemeleri Denizli'de gerçekleştirildi. 14-15 Nisan tarihlerinde düzenlenen ve kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışmalarda, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) sergilediği üstün performansla şampiyonluğunu ilan etti.

Denizli'de kurulan özel parkurda gerçekleştirilen elemelere; Muğla, İzmir, Eskişehir, Denizli, Isparta ve Antalya Orman Bölge Müdürlüklerinden gelen ekipler katıldı. Orman kahramanlarının sahada karşılaştıkları zorlukları simüle eden yarışmalarda sıralama şu şekilde oluştu: Muğla OBM (Birinci),İzmir OBM (İkinci),Eskişehir OBM (Üçüncü) oldu.

Ekipler, sadece fiziksel dayanıklılıklarını değil, aynı zamanda profesyonel uzmanlıklarını da sergiledi.

Yarışmaları Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya yakından takip ederek ekiplere moral verdi. Tüm etapları başarıyla tamamlayarak birinciliği göğüsleyen Muğla ekibine ödüllerini Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya takdim etti.

Şampiyonluk kupasını Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, ekipleriyle birlikte büyük bir gururla kaldırdı. Bu başarının ardından Muğla OBM, Türkiye finallerinde bölgeyi temsil etme hakkı kazandı. - MUĞLA