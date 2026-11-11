Muğla Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi, Vali Yardımcısı Özen başkanlığında toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi, Vali Yardımcısı Özen başkanlığında toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi, Vali Yardımcısı Özen başkanlığında toplandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Muğla'da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi, Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen başkanlığında toplandı. Toplantıda meteorolojik veriler, su kaynakları ve tarımsal üretim riskleri ele alındı; kuraklık tedbirleri ile kurumlar arası iş birliği değerlendirildi ve kararlar imzalandı.

Muğla'da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı, Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Özer Türk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, tarımsal kuraklık riski, meteorolojik veriler, su kaynaklarının mevcut durumu ve tarımsal üretime yönelik değerlendirmeler ele alındı. Toplantıda Muğla Meteoroloji Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) 213. Şube Müdürlüğü ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından sunumlar yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, kuraklık riskine karşı alınması gereken tedbirler ve kurumlar arası iş birliği konuları değerlendirildi. Görüşmelerin ardından toplantıda alınan kararlar imza altına alındı.

Tarımsal kuraklıkla mücadelede temel hedefin riskleri önceden belirlemek, su kaynaklarını verimli ve sürdürülebilir kullanmak ve tarımsal üretimde yaşanabilecek kayıpları en aza indirmek olduğu belirtildi.

Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi'nin, Muğla'da kuraklıkla mücadele ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. Toplantıda, "Suyumuzu koruyalım, tarımsal üretimimizi geleceğe taşıyalım" mesajı verildi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerFerhat ÖzenEkonomiGüncelMuğlaÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Artık abartıyorlar Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı
Teklif üstüne teklif aldı Derya Pınar Ak yeni dizisini seçti Teklif üstüne teklif aldı! Derya Pınar Ak yeni dizisini seçti
Ünlü oyuncuların bölüm başı kazançları ortaya çıktı Rakamlar dudak uçuklattı Ünlü oyuncuların bölüm başı kazançları ortaya çıktı! Rakamlar dudak uçuklattı
Eski muhtarın korkunç sonu Kendi tüfeğiyle can verdi Eski muhtarın korkunç sonu! Kendi tüfeğiyle can verdi
23:11
Fon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi
Fon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi
22:31
Atış poligonunda intihara kalkıştı
Atış poligonunda intihara kalkıştı
22:01
Yeni hedef Brahim Diaz Real Madrid’den Süper Lig devine
Yeni hedef Brahim Diaz! Real Madrid'den Süper Lig devine
21:46
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
21:33
Volkan Demirel’e sürpriz talip
Volkan Demirel'e sürpriz talip
21:25
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 02:10:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Muğla Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi, Vali Yardımcısı Özen başkanlığında toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android