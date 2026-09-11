Muğla Yatağan'da 12 yıl önce dikilen erik ağacı mevsimsiz çiçek açtı - Son Dakika
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Muğla Yatağan'da 12 yıl önce dikilen erik ağacı mevsimsiz çiçek açtı

Muğla Yatağan\'da 12 yıl önce dikilen erik ağacı mevsimsiz çiçek açtı
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Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde, yaklaşık 12 yıl önce dikilen erik ağacı mevsim normallerinin dışında çiçek açtı. Ağacı kendi elleriyle diktiğini belirten Yusuf Kicir, bu duruma ilk kez tanık olduğunu söyledi.

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde, Yusuf Kicir'in yaklaşık 12 yıl önce diktiği erik ağacı, mevsim normallerinin dışında çiçek açarak görenleri şaşırttı.

Erik ağacının bu dönemde çiçeklenmesi, mahalle sakinlerinin de dikkatini çekti. Doğada nadir görülen bu durum karşısında şaşkınlığını dile getiren Kicir, ağacı kendi elleriyle diktiğini belirtti.

Kicir, "Bu ağacı 12 yıl önce kendim diktim. Bu zamana kadar ilk defa böyle bir doğa olayıyla karşılaşıyorum. Mevsimi olmamasına rağmen çiçek açması beni hem şaşırttı" dedi.

Uzmanlar, mevsimsel sıcaklık değişimleri ve iklim şartlarındaki farklılıkların bazı meyve ağaçlarının normal dönemleri dışında çiçeklenmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: İHA

Yatağan, Muğla, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Muğla Yatağan'da 12 yıl önce dikilen erik ağacı mevsimsiz çiçek açtı - Son Dakika

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