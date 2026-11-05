Muhammet Akkuş, Iğdır'da dağ mihmandarlığı eğitimini tamamlayıp belgesini aldı - Son Dakika
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Muhammet Akkuş, Iğdır'da dağ mihmandarlığı eğitimini tamamlayıp belgesini aldı

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Muhammet Akkuş, Iğdır\'da dağ mihmandarlığı eğitimini tamamlayıp belgesini aldı
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Muhammet Akkuş, Iğdır\'da dağ mihmandarlığı eğitimini tamamlayıp belgesini aldı
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Iğdır'da dağcılık antrenörü Muhammet Akkuş, dağ mihmandarlığı eğitimini tamamlayarak belgesini aldı. Akkuş, bölgede doğa sporlarını tanıtmayı, doğaseverlerin güvenli dağcılık yapmasını ve gençleri doğaya yönlendirmeyi hedefliyor.

Iğdır'da uzun yıllardır doğa sporları ve yüksek irtifa dağcılığıyla ilgilenen, dağcılık antrenörlüğünün yanı sıra Türkiye Hava Sporları Federasyonu Iğdır İl Temsilciliği görevini de yürüten Muhammet Akkuş, dağ mihmandarlığı eğitimini tamamlayarak belgesini aldı. Akkuş, bu alanda bölgedeki doğa sporlarının gelişmesine katkı sunmayı ve gelecek nesillere öncülük etmeyi hedefliyor.

Iğdır'da uzun yıllardır dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgilenen, dağcılık antrenörlüğünün yanı sıra Türkiye Hava Sporları Federasyonu Iğdır İl Temsilciliği görevini de yürüten Muhammet Akkuş, dağ mihmandarlığı eğitimini tamamlayarak belgesini aldı. Akkuş, bu alanda bölgede öncü olmayı hedeflediğini belirterek Iğdır'ın doğa sporları potansiyelini tanıtmak için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Yıllardır yüksek irtifa dağcılığı, yamaç paraşütü ve dağ kayağıyla ilgilenen Muhammet Akkuş, Ağrı Dağı'nda yürüttüğü rehberlik faaliyetlerinin yanı sıra aldığı eğitimlerle dağ mihmandarlığı belgesine hak kazandı. Dağ mihmandarlığının yalnızca dağlara tırmanmaktan ibaret olmadığını belirten Akkuş, bu görevin 3 bin metre üzerindeki dağlarda insanların güvenli şekilde zirveye ulaştırılmasını ve başlangıç noktalarına sağ salim geri getirilmesini kapsadığını ifade etti. Dağ mihmandarlarının ilk yardım bilgisine sahip olması, coğrafyayı ve doğayı iyi tanıması, hava şartlarını takip etmesi ve karşılaşılabilecek riskleri doğru analiz ederek karar verebilmesi gerektiğini vurgulayan Akkuş, güvenli dağcılığın önemine dikkat çekti.

"Amacımız sadece zirveye çıkmak değil"

Çalışmalarının yalnızca zirve odaklı olmadığını belirten Akkuş, soğuk hava şartları, hipotermi ve irtifa hastalıkları gibi yüksek irtifada karşılaşılabilecek riskler konusunda insanları bilinçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Akkuş, bölgeye gelen yerli ve yabancı doğaseverlerin güvenli bir şekilde dağcılık faaliyetlerine katılmasını, Iğdır'ın doğal güzelliklerinin tanıtılmasını ve gelecek nesillerin doğa sporlarına yönlendirilmesini hedeflediğini dile getirdi.

"Iğdır doğa sporları açısından çok avantajlı"

Iğdır'ın doğa sporları bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Akkuş, Ağrı Dağı, Küçük Ağrı Dağı, Zor Sıra Dağları ve Tuzluca'daki Tekelti Dağı başta olmak üzere bölgede çok sayıda teknik tırmanış rotası ve trekking parkurunun bulunduğunu ifade etti. Gençlerin zamanlarını kapalı ortamlarda geçirmek yerine doğayla iç içe spor faaliyetlerine yönelmeleri gerektiğini belirten Akkuş, doğa sporlarının insanları fiziksel ve ruhsal açıdan dinç tuttuğunu, şehir hayatının stresinden ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturduğunu kaydetti.

Vali Taşolar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'ın doğa sporlarının gelişmesine yönelik yaklaşımının kendilerine güç verdiğini belirten Akkuş, Valinin desteği ve teşvikleri sayesinde eğitimlere yöneldiklerini ifade etti. Iğdır'ın doğa sporları alanında daha fazla tanınmasını istediklerini dile getiren Akkuş, dağcılık, yamaç paraşütü ve dağ kayağı gibi branşlarda yeni sporcular yetiştirmek, bölgenin doğal güzelliklerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak ve gençlere örnek olmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA
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