Muradiye Şelalesi\'nde Görsel Şölen

01.06.2026 11:12
Yoğun yağışlarla debisi artan Muradiye Şelalesi, ziyaretçilerine eşsiz bir doğa manzarası sunuyor.

Van'ın Muradiye Şelalesi, bu yıl bölgede etkili olan yoğun yağışlarla birlikte debisinin yükselmesi sonucu gürül gürül akarak ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Bölge turizminin önemli duraklarından biri olan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, bahar aylarında etkili olan yoğun yağışların ardından en coşkulu dönemlerinden birini yaşıyor. Bend-i Mahi Çayı üzerinde yer alan, yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen sular, bu yıl debinin artmasıyla birlikte daha heybetli bir görünüme kavuştu. Şelalenin gürültülü akışı, ziyaretçilere hem görsel hem de hoş sesli bir şölen sunarken, çevresindeki ağaçların yeşermesiyle oluşan manzara, fotoğraf tutkunları için eşsiz bir ortam oluşturuyor.

Şelale çevresindeki mesire alanları, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle dolup taşıyor. Bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistler, şelalenin etrafındaki yürüyüş parkurlarında ve asma köprü üzerinde hatıra fotoğrafı çekerek anın tadını çıkarıyor.

Şelaleyi ziyaret eden Murat Ekinci, Batman'dan geldiğini belirterek bölgenin turistik açıdan oldukça etkileyici olduğunu ifade etti. Muradiye Şelalesi'nin yükselen debisiyle gürül gürül akışından etkilendiklerini belirten Ekinci, doğa tutkunlarına burayı mutlaka görmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bölgeye ailesiyle birlikte gelen Menesa Sönmez ise şelalenin muazzam görüntüsünün etkileyici olduğunu söyleyerek, herkesi bu doğa harikasını görmeye davet etti. - VAN

Kaynak: İHA

Muradiye Şelalesi, Turizm, Şölen, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

