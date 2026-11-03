Muş\'ta çamurlu tarlaya giremeyen biçer çiftçileri mısırı elle biçmeye zorladı

Muş'ta sonbaharla birlikte etkili olan yağışlar, silajlık mısır hasadını zorlaştırdı. Yağışların ardından çamur deryasına dönen tarlalara biçerler giremeyince çiftçiler çareyi geleneksel yöntemle hasat yapmakta buldu.

Muş'un Arpayazı köyünde silajlık mısır ekili tarlalar, yağışların ardından çamurla kaplandı. Tarlaların yumuşaması nedeniyle biçer makinesi ilerleyemez hale gelirken, hasadın gecikmemesi için çiftçiler kolları sıvadı. Oraklarını bileyen üreticiler, tarlalara girerek mısırları elle biçmeye başladı.

Biçilen silajlık mısırlar bağ haline getirilerek çiftçilerin sırtında patozun bulunduğu alana taşındı. Burada patozdan geçirilen mısırlar, traktörlere bağlı römorklara dolduruldu. Doldurulan römorklar ise traktörler yardımıyla çamurlu tarlalardan çıkarılarak hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak üzere kışlaklara götürüldü.

Çiftçilerin geleneksel yöntemlerle silajlık mısır hasadını tamamlamak için yoğun emek harcadığını söyleyen Nihat Aydemir, "Bu yıl etkili olan yağışlardan dolayı mısırlarımızı biçemedik. Gördüğünüz gibi traktör tarlaya giremiyor. Biz de hayvanlarımızın kışlık yem ihtiyacını karşılamak için mısırları elle biçerek makineye taşıyoruz. Gerçekten çok zorlu bir süreçten geçiyoruz ancak kışın hayvanlarımıza yem verebilmek için mecburen bu şekilde çalışıyoruz. Traktör tarlaya girebilseydi bu işi en fazla iki saatte bitirebilirdik. Ancak eski usul oraklarla elle biçtiğimizde hasat dört beş gün sürecek. Şu anda yedi sekiz kişi çalışıyoruz. Traktör tarlaya girebilseydi iki kişiyle iki saatte bu işi tamamlayabilirdik. Makine tarlaya giremediği için biz de geleneksel yöntemlere başvurarak mısırları orakla biçiyor, sırtımızda taşıyarak makineye götürüp işliyoruz" dedi.