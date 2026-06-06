Nadir Bal Porsuğu Havuzdan Kurtarıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde doğada nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bal porsuğu, mahsur kaldığı havuzdan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi Kastal mevkiinde meydana geldi. Su içmek amacıyla havuza giren bal porsuğu, suyun çekilmiş olduğu havuzda balcığa saplanarak mahsur kaldı. Vatandaş tarafından fark edilen hayvanı kurtarmak için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bal porsuğunu bulunduğu havuzdan dikkatli bir şekilde çıkararak gerekli kontroller için istasyona götürdü. Yapılan incelemede herhangi bir yaralanma veya kırık tespit edilmemesi üzerine, Milli Parklar yetkililerinin talimatları doğrultusunda bal porsuğu yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY