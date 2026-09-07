Nazilli\'de Cumhuriyet Mahallesi\'nde 6 sokak parke taşıyla yenilenecek

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarına Cumhuriyet Mahallesi'nde devam ediyor. Eylül ayı çalışma programı kapsamında mahallede bulunan 6 sokak parke taşıyla baştan sona yenilenecek.

Nazilli Belediyesi, kent merkezinden kırsal mahallelere kadar ilçenin dört bir yanında yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan Eylül ayı yol yenileme çalışma takvimi kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde 228, 228/1, 187/1, 278, 290 ve 211 Sokak yenilenecek.

Nazilli'nin nüfus ve trafik yoğunluğunun yüksek olduğu mahallelerden Cumhuriyet Mahallesi'nde, uzun yıllardır yenilenmeyi bekleyen ve mevcut durumu nedeniyle öncelikli olarak çalışma yapılması gereken sokaklar programa dahil edildi. Yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut yollar gerekli hazırlıkların ardından parke taşıyla yenilenerek daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu 6 sokakta gerekli saha incelemeleri ve teknik ön hazırlıklar tamamlandı. Çalışmaların kısa süre içerisinde başlaması ve belirlenen program doğrultusunda etaplar halinde tamamlanması planlanıyor.

Nazilli'nin yalnızca kent merkezinde değil, merkezden uzak mahallelerinde de ihtiyaç ve öncelik sırasına göre çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, ilçe genelindeki yol sorunlarının kalıcı şekilde çözülmesi için çalışmalarına devam edecek.

Çalışmaların ilçe genelinde hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yollarımızın durumunu mahalle mahalle, sokak sokak değerlendiriyor; ihtiyaç ve öncelik sırasına göre çalışma programımızı oluşturuyoruz. Cumhuriyet Mahallemiz de yoğun kullanılan ve yol yenileme ihtiyacı bulunan bölgelerimizden biri. Eylül ayı programımız kapsamında 6 sokağımızı parke taşıyla yenileyeceğiz. Amacımız geçici çözümler üretmek değil, hemşehrilerimizin uzun yıllar güvenle ve konforla kullanabileceği yollar yapmak. Kent merkezinden en uzak mahallemize kadar 82 mahallemizin tamamına eşit hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.