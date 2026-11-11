Niğde\'de Hıdırlık mevkisinde 3 bin 500 fidan toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Niğde'de 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Niğde Valiliği tarafından "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla düzenlenen fidan dikim etkinliği, Niğde- Adana kara yolu üzerindeki Hıdırlık mevkisinde gerçekleştirildi. Programa protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emniyet ve jandarma personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Vali Nedim Akmeşe, etkinliğin çevreyi korumak, orman varlığını artırmak ve çevre duyarlılığını geliştirmek amacıyla düzenlendiğini söyledi. Vali Akmeşe, kent genelinde 2026 yılı sonuna kadar 500 bin fidan dikilmesinin hedeflendiğini söyleyerek, "Çevremizi korumak, dünyamızı güzelleştirmek, ülkemizi orman varlığını zenginleştirmek ve çevre duyarlılığını oluşturmak amacıyla düzenlenen bu özel günde tüm kurumlarımızla birlikte hep beraber ilimizin ağaçlandırılması amacıyla bu faaliyetleri sürekli yapıyoruz. 3 bin 500 fidanı bugün birlikte dikeceğiz. 2026 yılı itibariyle de ilimizde 500 bin fidan dikimi gerçekleştirmiş olacağız. Özellikle Orman İşletme Şefliğimize ve ilgili tüm kurumlarımıza ve katılan katkı sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.