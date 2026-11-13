Nilüfer Belediyesi kaçak iş yeri ve 2 lüks evi 920 metrekare alanda yıktı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi kaçak iş yeri ve 2 lüks evi 920 metrekare alanda yıktı

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Nilüfer Belediyesi kaçak iş yeri ve 2 lüks evi 920 metrekare alanda yıktı
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Nilüfer Belediyesi, Yaylacık ve Dağyenice mahallelerinde 920 metrekare alanda bir iş yeri ile 2 lüks evi kaçak yapı mücadelesi kapsamında yıktı. Yıkımlar sağlık, zabıta ve polis ekiplerinin hazır bulunduğu güvenlik önlemleri altında sorunsuz tamamlandı.

Nilüfer Belediyesi kaçak yapılarla mücadele kapsamında Yaylacık ve Dağyenice mahallelerinde 920 metrekare alanda bir iş yeri ile 2 lüks evi yıktı.

Nilüfer Belediyesi, ilçede kent estetiğini bozan, verimli tarım arazileri üzerine kurulmuş ruhsatsız yapılarla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Saha ekiplerinin yanı sıra vatandaş ihbarlarını değerlendiren Nilüfer Belediyesi, hukuki süreçleri tamamlanan yapılarla ilgili yıkım işlemini uyguluyor.

Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, ilk olarak Yaylacık Mahallesi'ne gitti. Önceden kanuna uygunsuz olduğu ile ilgili tebligatı yapılan 700 metrekarelik iş yerine gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Daha sonra Dağyenice Mahallesi'ne geçen ekipler, burada lüks müstakil iki evin yıkımını gerçekleştirdi. Birisinin 120, diğerinin 100 metrekare taban alanı bulunan 2 katlı 2 lüks ev, ekipler tarafından yıkıldı.

Sağlık, zabıta, polis ekiplerinin hazır bulunduğu ve her türlü güvenlik önleminin alındığı yıkım işlemleri herhangi sorun yaşanmadan tamamlandı.

Kaynak: İHA
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