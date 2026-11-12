Nilüfer Belediyesi sahipsiz kediler için ücretsiz kısırlaştırma protokolü imzaladı

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Veteriner Hekimleri Odası, ilçe sınırları içerisindeki sahipsiz kedilerin popülasyonunu kontrol altına almak ve hayvan refahını korumak amacıyla bedelsiz kısırlaştırma protokolü imzaladı.

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Veteriner Hekimleri Odası, sokak hayvanlarının sağlığı ve refahı için örnek bir dayanışmaya imza attı. İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Nilüfer ilçesindeki sahipsiz kediler için 1 aylık ücretsiz kısırlaştırma, aşılama ve kayıt kampanyası başlatıldı.

İş birliği protokolü Halk Evi Başkanlık Makamı'nda imzalandı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile Bursa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Melike Baysal'ın imzaladığı protokol töreninde; Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Ali Ekber Can, Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ve Bursa Veteriner Hekimleri Odası üyeleri hazır bulundu.

Her canlının hakkını savunuyoruz

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçede önceki dönemlerden bu yana hayvanların bakımı, korunması ve tedavisiyle ilgili bir kültürün oluştuğunu belirterek, "Nilüfer, 2003 yılından bu yana barınağı bulunan; kısırlaştırma, ameliyat ve tedavi süreçleriyle yakından ilgilenen bir yapıya sahip. Biz de aynı anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Her canlının yaşam hakkını savunuyoruz. İnsanın, hayvanın, bitkinin ve çevrenin tek sağlık yaklaşımıyla bir arada yaşayabileceği bir dünya arzuluyoruz. Nilüfer'in temel değeri yaşam haklarını korumaktır" diye konuştu.

İlk defa yapılıyor

Bursa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Melike Baysal ise yerel yönetimler ve akademik odaların ilk defa böyle bir ortak çalışmaya imza attığını vurguladı. Yeterli talep ve olumlu geri dönüş aldıkları takdirde bu projeyi tekrarlayabileceklerini belirten Baysal, "Nilüfer Belediyesi ile başlattığımız bu çalışmayı diğer belediyelerle de gerçekleştirebiliriz. Meslektaşlarımızı bu doğrultuda birlikte çalışmaya teşvik edeceğiz" dedi.

Hizmetler ücretsiz olacak

Konuşmaların ardından atılan imzalarla protokol hayata geçti. Protokol kapsamında Nilüfer Belediyesi, gönüllü kliniklerin kontenjanlarına göre randevu sistemini organize edecek ve randevusu alınan sahipsiz kedilerin kliniklere gidiş-dönüş nakliyesini üstlenecek. Ayrıca ameliyatlarda kullanılacak mikroçip, kuduz aşısı ve parazit ilacı gibi temel sarf malzemeleri de belediye tarafından kliniklere temin edilecek.

Bursa Veteriner Hekimleri Odasına bağlı gönüllü kliniklerde görev yapan hekimler ise kedilerin muayenesini, kısırlaştırma ameliyatlarını ve aşılamalarını tamamen bedelsiz olarak gerçekleştirecek. Kısırlaştırılan kedilere mikroçip uygulanarak kayıt altına alınacak ve kulaklarına standart V çentiği atılacak. Sürece destek veren hayvanseverler ise kedilerin ameliyat sonrası iyileşme dönemindeki bakımını üstlenecek.