Nişankaya Şelalesi: Doğanın Göz Nuru

Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki Nişankaya Şelalesi ve kanyonu, el değmemiş doğal yapısı, heybetli kaya blokları ve baharın eşsiz coğrafyasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kovancılar ilçesinde bulunan Nişankaya Şelalesi ve kanyonu, baharın gelişiyle yeşile bürünen eşsiz coğrafyasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. İlçeye bağlı Nişankaya köyü sınırlarında yer alan bölge, özellikle yaz mevsiminde eşsiz bir güzelliğe bürünüyor. Metrelerce yükseklikteki dikey taş yapısı ve kanyonu andıran sarp kayalıkların arasından süzülerek dökülen su, dronla havadan görüntülendi.

Şelalenin ve kanyonun güzelliğini yerinde görmek için bölgeye gelen yöre sakinlerinden Beytullah Çapkur, "Yakın köyde yaşıyoruz. Daha doğal bir görüntü var. Gerçekten şık bir görünüm katıyor. Kanyonumuz, kanyon gibi bir görüntü veriyor. Doğal bir ortam tamamen ve çevre güzelliğini koruyor. Burada gerçekten hoş bir görüntü oluşturuyor. İnsanlar buraya fazla gelmiyor ama değeri bilinmesi gereken bir yer. Fotoğrafımı da çektim. Gerçekten güzel bir yer" dedi. - ELAZIĞ