OGM, Adana'nın Karaisalı ve Feke ile Kayseri Yahyalı'daki yangınlara müdahale ediyor - Son Dakika
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OGM, Adana'nın Karaisalı ve Feke ile Kayseri Yahyalı'daki yangınlara müdahale ediyor

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Orman Genel Müdürlüğü, Adana'nın Karaisalı ve Feke ilçeleri ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde orman dışı alanlarda başlayıp ormana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale ettiğini bildirdi. Müdahaleye 2 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz ve 263 personel katılıyor; vatandaşlardan yangına yol açacak davranışlardan kaçınmaları istendi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Adana'nın Karaisalı ve Feke ilçeleri ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde orman dışı alanlarda başlayarak ormana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.

OGM'nin sosyal medya hesabından Adana ve Kayseri'de devam eden orman yangınlarına ilişkin yapılan paylaşımda, "2 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz ve 263 personel ile Adana'nın Karaisalı ve Feke ilçeleri ile Kayseri'nin ilçesi Yahyalı'da, orman dışı alanlarda başlayarak ormana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Lütfen yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım; açık alanlarda kesinlikle ateş yakmayalım" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre OGM, Adana'nın Karaisalı ve Feke ile Kayseri Yahyalı'daki yangınlara müdahale ediyor - Son Dakika

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