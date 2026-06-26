Oltu Belediyesi\'nden kene ile mücadelede yoğun mesai

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kene vakalarına karşı önlemlerini artıran Oltu Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi'nin talimatıyla oluşturulan kene ilaçlama ekibi, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek yeşil alanlar, bahçeler ve risk taşıyan bölgelerde ilaçlama gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürü Adem Aslan ile Saha Sorumlusu Nurtekin Zengin koordinesinde yürütülen çalışmalarda, özellikle vatandaşların bahçelerinde kene görülmesi üzerine ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak ilaçlama yapıyor.

Kene popülasyonunun artış gösterdiği yaz döneminde çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirten Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, vatandaş sağlığının öncelikleri olduğunu ifade etti.

Başkan Çelebi, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Ekiplerimiz ilçe genelinde yoğun bir şekilde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. İhtiyaç duyulması halinde gece saatlerinde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ancak vatandaşlarımızın da araziye çıkarken gerekli kişisel tedbirleri almaları büyük önem taşıyor" dedi.

Oltu Belediyesi, yaz boyunca kene ile mücadele çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini bildirirken, vatandaşlardan kene görülen alanları belediyeye bildirerek mücadeleye katkı sağlamalarını istedi. - ERZURUM