Ömerli Barajı'ndaki sazan yarışında tutulan balıklar ölçüm sonrası baraja bırakıldı - Son Dakika
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Ömerli Barajı'ndaki sazan yarışında tutulan balıklar ölçüm sonrası baraja bırakıldı

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Ömerli Barajı\'ndaki sazan yarışında tutulan balıklar ölçüm sonrası baraja bırakıldı
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Ömerli Barajı Sportif Olta Balıkçıları Derneği'nin 25-31 Ekim'de düzenlediği sazan yakalama yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada tutulan sazanlar ölçüm ve değerlendirmenin ardından baraja geri bırakılırken, yarışmacıların heyecanı dronla havadan görüntülendi.

Ömerli Barajı'nda düzenlenen geleneksel sazan balığı yakalama yarışmasında renkli anlar yaşandı. İddialı açıklamaların yapıldığı yarışmada, tutulan balıklar ölçümlerin ardından baraja geri bırakıldı.

Ömerli Barajı Sportif Olta Balıkçıları Derneği tarafından düzenlenen geleneksel sazan balığı yakalama yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. 25-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmada bazı balıkçılar büyük sazan yakalamanın sevincini oyunlar oynayarak kutlarken, bazıları ise oltalarına takılan balıkları heyecanla kıyıya çekti. Yarışmacılar arasında "Bu yarışmanın birincisi ben olacağım" diyerek iddialı açıklamalar yapanlar da oldu. Yarışma boyunca yakalanan sazan balıkları ise ölçüm ve değerlendirmelerin ardından yeniden baraja bırakıldı. Yarışmacıların heyecanı ve renkli anları dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
Ömerli BarajıÇevreYaşamSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Ömerli Barajı'ndaki sazan yarışında tutulan balıklar ölçüm sonrası baraja bırakıldı - Son Dakika
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