Osmangazi açılan yeni yollarla daha ulaşılabilir hale geldi
27.04.2026 13:32  Güncelleme: 13:33
Osmangazi Belediyesi, ilçede ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, hem mevcut yolları yeniliyor, hem de ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni bağlantı yolları açarak ulaşımı daha akıcı ve erişilebilir hale getiriyor.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıpranan yolları yenilemek ve ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yollar açmak amacıyla 7 gün 24 saat aralıksız mesai yapıyor. Planlanan çalışmalar doğrultusunda ekipler, yeni bağlantı yolları oluşturarak ulaşım konforunu artırıyor. Bu kapsamda Altınova Mahallesi 1. Keskin Sokak'ın Kıta Sokak'a bağlanması için çalışma başlatıldı. Toplam 115 metre uzunluğundaki güzergah, sıfırdan asfaltlanarak ulaşıma açılmaya hazırlandı.

Öte yandan bölgede yapımı süren Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi çevresindeki çıkmaz sokakların açılması için de çalışmalar devam ediyor. Vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak yol düzenlemelerinin kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Çılgın düello İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar Çılgın düello! İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar
Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum
Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı Fenerbahçe taraftarı RAMS Park'a ulaştı

13:36
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
13:14
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
11:29
Hakim çifti yıkan olay 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
