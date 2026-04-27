Osmangazi\'de çöp eve müdahale

Vatandaşların huzurlu ve temiz bir ortamda yaşamasını sağlamak için ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdüren Osmangazi Belediyesi, uzun süredir temizlenmeyen ve etrafa kötü koku yayan çöp evi temizleyerek mahalle sakinlerinin rahat nefes almasını sağladı.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde her gün yaklaşık 270 kilometrelik alanı süpürerek şehir merkezinden kırsal mahallelere kadar geniş bir bölgede hizmet veren Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler doğrultusunda özel müdahale gerektiren adreslerde de çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Bu kapsamda Nalbantoğlu Mahallesi'nde uzun süredir temizlenmediği için etrafa koku yayarak halk sağlığını tehdit eden çöp ev, mahkeme kararıyla Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından temizlenerek vatandaşların yaşam konforu artırıldı. Yapılan temizlik çalışmasının ardından, uzun süredir temizlenmeyen ve içinde eşya biriktirilen evden 1 kamyon çöp çıktı. Bunun yanı sıra gerçekleştirilen temizliğin ardından ev ilaçlanarak hijyenik ve steril bir hale getirildi. Osmangazi Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan büyük memnuniyet duyan mahalle sakinleri, çöp evi temizleyerek kötü kokunun ortadan kaldırılmasını sağlayan belediye ekiplerine teşekkür etti. - BURSA