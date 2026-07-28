Evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerini peşinden koşturdu - Son Dakika
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Evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerini peşinden koşturdu

Evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerini peşinden koşturdu
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Osmaniye'de bir evin avlusunda görülen kara yılan, itfaiye ekiplerince özel aparatlarla yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Yetkililer vatandaşları benzer durumda 112'yi aramaları konusunda uyardı.

Osmaniye'de bir evin avlusunda görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Merkez Akyar Mahallesi 25022 Sokak'ta bir evin avlusunda kara yılan görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, özel yakalama aparatlarıyla yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Kaçmaya çalışan kara yılan, zaman zaman itfaiye ekiplerini peşinden koşturdu. Ekiplerin dikkatli müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yılan, güvenli şekilde yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yetkililer, vatandaşların benzer durumlarla karşılaşmaları halinde yılanlara müdahale etmemeleri, 112 Acil Çağrı Merkezi veya Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bilgi vermeleri gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Osmaniye, İtfaiye, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerini peşinden koşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerini peşinden koşturdu - Son Dakika
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