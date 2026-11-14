Osmaniye Kadirli'de fare, kediden ani manevralarla kaçarak izleyenleri gülümsetti - Son Dakika
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Osmaniye Kadirli'de fare, kediden ani manevralarla kaçarak izleyenleri gülümsetti

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Osmaniye Kadirli\'de fare, kediden ani manevralarla kaçarak izleyenleri gülümsetti
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Osmaniye Kadirli\'de fare, kediden ani manevralarla kaçarak izleyenleri gülümsetti
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Savrun Çayı kenarında bir kedi ile farenin dakikalar süren kovalamacası ilginç görüntüler oluşturdu. Kediden ani manevralarla kaçan fare, çevredeki vatandaşları gülümsetirken ilginç anlar kedinin fareyi gözden kaybetmesiyle sona erdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Savrun Çayı kenarında bir kedi ile farenin dakikalar süren oyunu, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Kadirli ilçesinden geçen Savrun Çayı kenarında bir kedi ile farenin hareketleri ilginç görüntülere sahne oldu. Birbirlerini kovalayarak adeta oyun oynayan kedi ve farenin dakikalar süren mücadelesi, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Zaman zaman kediden kaçan fare, yaptığı ani manevralarla izleyenleri gülümsetti. İlginç anlar, kedinin fareyi gözden kaybetmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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