Osmaniye'nin Doğal Kliması: 260 Yıllık Çınar - Son Dakika
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Osmaniye'nin Doğal Kliması: 260 Yıllık Çınar

Osmaniye\'nin Doğal Kliması: 260 Yıllık Çınar
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Osmaniye'deki 260 yıllık çınar, yaz günlerinde mahalle sakinlerine serinletici gölge sunuyor.

Osmaniye'de yaklaşık 260 yıllık olduğu tahmin edilen ve mahallenin simgesi haline gelen çınar ağacı, bunaltıcı yaz günlerinde oluşturduğu serinlikle mahalle sakinlerine doğal klima etkisi sunuyor.

Osmaniye'nin en eski mahallelerinden olan Gebeli Mahallesinde bulunan çınar ağacı mahallenin sembolü konumunda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında tescillenerek anıt ağaç statüsüne alınarak koruma altına alındı. Geniş gölgesiyle yaz aylarında serin bir ortam oluşturan yaklaşık 260 yıllık anıt çınarın altında mahalle sakinleri günün büyük bölümünü geçiriyor. Vatandaşlar burada çay içip sohbet ederek sıcak havadan korunurken, yıllara meydan okuyan çınarın mahallenin en önemli simgelerinden biri olduğunu ve korunmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

-"Buranın doğal kliması bu çınardır"

Osmaniye'nin farklı mahallelerinden de akşam saatlerinde buraya gelenler oluyor diyen Salih Örek, "Burası Gebeli Mahallesi'nde milli koruma altında bulunan bir çınar ağacı. Eskilerden duyduğumuza göre burada önceden iki çınar ağacı varmış. Ancak bir tanesi zamanla kırılmış, geriye bu çınar kalmış. Burası adeta Osmaniye'nin yaylası gibi bir yer. Şehir merkezine göre 3-4 derece daha serindir. Çınarın çevresinde insanların oturabileceği alanlar, çayhaneler ve kahvehaneler bulunuyor. İnsanlar burada çaylarını içiyor, serinliyor. Sadece mahallemizden değil, Osmaniye'nin farklı mahallelerinden de akşam saatlerinde buraya gelenler oluyor. Aileleriyle geliyorlar, oturup vakit geçiriyor, çay içip serinliyorlar. Buranın doğal kliması bu çınardır. Tek bir çınar olmasına rağmen adeta tabiat ormanı gibi bir atmosfer oluşturuyor." Diye konuştu.

-"Mahallemizde 20 bin kişi var kimse yaylaya gitmez"

Allah tarafından bize verilmiş doğal klima diyen Mehmet Tuncel, "Osmaniye'nin 37 mahallesi var ama böyle oturup serinleyebileceğiniz çok az yer bulunuyor. Büyüklerimizden aldığımız bilgilere göre çınarımızın yaşı 300'ün üzerinde. Mahallemizin nüfusu bugün yaklaşık 20 bine ulaştı, 10 ev yaylaya Zorkun'a yaylaya gitmez. Sineğimiz yok, selimiz yok çınarın altı klima, Allah'ın verdiği doğal bir klima gibi. Sürekli serin hava çekiyor." İfadelerini kullandı.

Yaşım 80 çocukluğumdan beri var 3 asırlık bu çınar diyen Bekir Berk, "Osmaniye merkezden eşiyle, çocuklarıyla gelenler oluyor. Yiyeceklerini alıp geliyorlar, burada yiyip içiyor, çaylarını içiyorlar. Akşam serinliğinde vakit geçirip daha sonra evlerine dönüyorlar. Üç asrı geride bırakmış bu çınar, bugün de insanlara gölgesiyle ve serinliğiyle hizmet etmeye devam ediyor." Dedi.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Çınar, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Osmaniye'nin Doğal Kliması: 260 Yıllık Çınar - Son Dakika

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