Pamucak ve Yoncaköy Ekosistemi Tehdit Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pamucak ve Yoncaköy Ekosistemi Tehdit Altında

Pamucak ve Yoncaköy Ekosistemi Tehdit Altında
02.06.2026 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Sürücü, Pamucak ile Yoncaköy arasındaki doğal yaşam alanının korunması için acil önlemler çağrısında bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası sınırında bulunan Pamucak ile Yoncaköy arasındaki doğal yaşam alanının önemine dikkat çekerek, yetkili kurumların gerekli önlemleri alması gerektiğini söyledi.

Başkan Sürücü İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Pamucak ile Yoncaköy arasında, Ege Bölgesi'nin bakir kalan en güzel kıyı kumullarının bunduğunu ifade ederek, "İçinde küçük sulak alanların da barındığı bu kıyı kumullarında; başta korunması gereken nadir endemik türlerden Kumzambakları olmak üzere, ekosisteme ait pek çok özel kumul bitkisi yayılış göstermektedir. Özellikle Zeytinköy plajının bulunduğu bölge; Nitelikli Doğal Koruma Alanı, 2. Derece Doğal Sit Alanı ve Sulak Alan Tampon Bölgesi gibi resmi koruma statülerine sahiptir. Bu sayede bugüne kadar yapılaşmadan kendini kurtarabilmiş ender kıyılardan biridir. Ancak bugün alan çok ciddi tehditler altındadır. Küçük Menderes Nehri'nin yukarı havzalardan taşıdığı atık su ve katı atık kirliliği büyük bir çevre sorunu oluştururken; en büyük sorunlardan biri de yaz aylarında yaşanan yoğun insan ve araç baskısıdır. Alanda çevreyi kirletenlere yönelik yasal cezalar belirtilmiş olsa da kontrolsüzlük, denetimsizlik ve yaptırım eksikliği nedeniyle bölgede çok büyük bir ekolojik yıkım yaşanmaktadır" dedi.

"Deniz kaplumbağalarının üreme alanı"

Bölgeniz deniz kaplumbağalarının üreme alanı olduğunu da sözlerine ekleyen Sürücü, "Geçtiğimiz yıl Caretta caretta (İribaşlı Deniz Kaplumbağası) türlerinin yuva yaptığı ve üreme alanı olan bu kıyı kumullarının üzerinde, kilometrelerce uzanan araç kuyrukları oluşmuştur. Denize sıfır noktaya kadar yanaşan yüzlerce araç, hassas kumul yapısını adeta betonlaştırmaktadır. Dünyada araçların denize bu kadar yakın park ettiği, kumulların bu denli hoyratça ezildiği başka bir örnek var mıdır, bilinmez. Hiçbir plajda denize sıfır araç park edilip mangallar yakılamaz; yenilip içildikten sonra çöpler böyle fütursuzca çevreye saçılamaz. Çok yakın bir gelecekte bölgenin bakir kumulları, bitkileri ve tüm doğallığı yok olacaktır. Zeytinköy plajına yönelik bu kontrolsüz talebin, araç giriş-çıkışlarının ve bilinçsiz ziyaretçi davranışlarının önüne geçmek için hemen şimdi somut adımlar atılmalıdır. Aksi takdirde bu plaj; hijyen şartlarının tamamen yok olduğu, endemik türlerin ve bozulmamış jeomorfolojik güzelliklerin tarihe karıştığı, deniz canlılarının can verdiği ve gelecek nesillerin asla kullanamayacağı bir bataklığa dönüşecektir. Henüz vakit varken, bu benzersiz kıyıların geri dönüşü olmayan kayıplar yaşamaması için tüm ilgili kurumların harekete geçmesi gerekmektedir" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Yoncaköy, Dünya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Pamucak ve Yoncaköy Ekosistemi Tehdit Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katil uzakta değilmiş “Bıçakladılar“ demişti jandarmada döküldü Katil uzakta değilmiş! "Bıçakladılar" demişti jandarmada döküldü
Mersin’de bir baba oğlu tarafından silahla vuruldu Mersin'de bir baba oğlu tarafından silahla vuruldu
Netanyahu’nun saldırı talimatı sonrası Beyrut’ta yeniden zorunlu göç başladı Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası Beyrut'ta yeniden zorunlu göç başladı
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
Jandarma’da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran

09:06
Bu nasıl akım Düğün gecesinden sabahına kadar eşiyle yaptıklarını paylaştı
Bu nasıl akım? Düğün gecesinden sabahına kadar eşiyle yaptıklarını paylaştı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
07:39
Rusya, Kiev’i yangın yerine çevirdi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya, Kiev'i yangın yerine çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
07:21
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 09:24:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Pamucak ve Yoncaköy Ekosistemi Tehdit Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.