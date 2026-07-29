Park Bahçeler Müdürlüğü’nden Karacabey genelinde yoğun mesai - Son Dakika
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Park Bahçeler Müdürlüğü’nden Karacabey genelinde yoğun mesai

Park Bahçeler Müdürlüğü’nden Karacabey genelinde yoğun mesai
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Karacabey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde çocuk parklarından yeşil alanlara, meydan düzenlemelerinden bakım ve onarım çalışmalarına kadar birçok noktada yoğun mesai yürütüyor.

Karacabey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde çocuk parklarından yeşil alanlara, meydan düzenlemelerinden bakım ve onarım çalışmalarına kadar birçok noktada yoğun mesai yürütüyor. Taşlık Mahallesi'nde yeni çocuk parkında sona yaklaşılırken, Atatürk Kültür Parkı, Sığır Önü Meydanı ve refüjlerde sürdürülen çalışmalarla ilçenin daha güvenli, estetik ve yaşanabilir bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Karacabey'in her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Karacabey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha güvenli, estetik ve modern yaşam alanları sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin dört bir yanında yürütülen bakım, onarım ve çevre düzenleme faaliyetleriyle Karacabey, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir görünüme kavuşuyor.

Çalışmalar kapsamında Taşlık Mahallesi'nde yapımı süren yeni çocuk parkında sona yaklaşılırken, çocukların güvenle vakit geçirebileceği modern oyun alanları ilçeye kazandırılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik çiçek dikim çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Cadde, park ve meydanlarda gerçekleştirilen renkli çiçek uygulamalarıyla Karacabey'in estetik görünümüne önemli katkı sağlanırken, vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği yeşil alanlar daha da güzelleştiriliyor.

Öte yandan Sığır Önü Meydanı ile refüjlerde çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilerek bölgenin daha düzenli, modern ve görsel açıdan estetik bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Atatürk Kültür Parkı'nda ise zamanla yıpranan parke taşlarında bakım ve tamirat çalışmaları yapılarak parkın ulaşım konforu ve güvenliği artırılıyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı parkta yürüyüş yolları daha güvenli hale getiriliyor.

Ekipler ayrıca ilçe genelindeki yeşil alanlarda çim biçme, budama, yabancı ot temizliği ve genel peyzaj bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bunun yanı sıra parklarda oyun grupları, oturma alanları, spor ekipmanları ve kent mobilyalarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilerek vatandaşların güvenli ve konforlu kullanımına sunuluyor.

Başkan Karabatı: "Karacabey'i her geçen gün daha güzel hale getiriyoruz"

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Karacabey'in her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği yeni parklar kazandırırken, mevcut parklarımızı da sürekli yeniliyor ve bakımını yapıyoruz. Yeşil alanlarımızı koruyor, mevsimlik çiçeklerle ilçemize renk katıyor, meydanlarımızı ve refüjlerimizi daha estetik hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Karacabey'de yaşamalarını sağlamak en büyük önceliğimizdir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Karacabey'in her köşesinde hizmet üretmeye ve ilçemizi geleceğe yakışır bir kent haline getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Park Bahçeler Müdürlüğü’nden Karacabey genelinde yoğun mesai - Son Dakika

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