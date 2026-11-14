Patnos'ta başıboş köpekler öğrencileri okula giderken korkutuyor - Son Dakika
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Patnos'ta başıboş köpekler öğrencileri okula giderken korkutuyor

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Patnos\'ta başıboş köpekler öğrencileri okula giderken korkutuyor
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Patnos\'ta başıboş köpekler öğrencileri okula giderken korkutuyor
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, Yunus Emre ve Selahaddin Eyyubi mahallelerinde okula giden öğrencileri korkutuyor. Mahalle sakinleri ve öğrenciler, köpeklerin zaman zaman saldırdığını belirterek çocukların güvenliği için önlem alınmasını istiyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, okula giden öğrencilerde korkuya neden oluyor. Mahalle sakinleri, çocukların güvenliği için önlem alınmasını istiyor.

Patnos'un Yunus Emre ve Selahaddin Eyyubi mahallelerinde boş arazilerde ve köprü altında toplanan köpekler, özellikle sabah saatlerinde okula gitmek için evlerinden çıkan öğrencileri tedirgin ediyor. Köpeklerin zaman zaman kendilerine saldırdığını belirten öğrenciler, korku nedeniyle okula gitmekte zorlandıklarını ifade ediyor.

Öğrencilerden Doğanur Kaçak, Yunus Emre Mahallesi'ndeki boş bir arazide çok sayıda köpek bulunduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte okula giderken geç kalıyoruz. Bazen bize saldırdıkları da oluyor. Bu yüzden çok korkuyoruz. Bazı günler okula gidemiyoruz. Belediye ekipleri geldiğinde köpekler saklanıyor, ekipler gittikten sonra tekrar ortaya çıkıyor. Biz de bu durumdan mağduruz" dedi.

Nehir Aydın ise mahalledeki köprünün altında çok sayıda köpek bulunduğunu ifade ederek, "Sabah erken saatlerde okula gittiğimiz için çok korkuyor ve endişeleniyoruz. Kısacası okula gitmekte zorlanıyoruz. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Melik Aydın da köpeklerden korktuğu için okula giderken duvar kenarlarından yürüdüğünü belirterek, "Mahallemizde çok sayıda köpek var. Sabah okula gitmekten korkuyorum. Korkudan özellikle duvar kenarlarından yürüyerek okuluma gidiyorum. Bir an önce bu köpeklerin mahallemizden toplanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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