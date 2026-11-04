Pazarcık\'ta depremde yarılan höyükte 25-30 metrelik yarık ve obruk görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat depremlerinde höyükte açılan yarık, depremin ardından ilk kez görüntülendi. Yaklaşık 1,5 metre genişliğinde ve 25-30 metre uzunluğundaki yarık ile ortasında oluşan obruk, depremin bölgede bıraktığı derin izleri gözler önüne serdi.

Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi mevkiinde bulunan höyükte, 6 Şubat depremlerinin ardından meydana gelen yarık dikkat çekiyor. Depremle birlikte ikiye bölünen höyükte oluşan yarığın yaklaşık 1,5 metre genişliğinde ve 25-30 metre uzunluğunda olduğu gözlendi. Yarığın yanı sıra höyüğün orta bölümünde oluşan obruk da dron ile görüntülendi.

Depremin etkisiyle oluşan büyük yarık, afetin yalnızca yerleşim alanlarında değil, tarihi ve arkeolojik alanlarda da iz bıraktığını ortaya koydu.

"Köyün küçükbaş hayvanları buraya getiriliyor, tehlike arz ediyor"

Pazarcık ilçesi Çöçeli Mahalle Muhtarı Murat Sımsık, höyüğün depremde ikiye ayrıldığını belirterek, "Depremde burası yarılmış. Burası sit alanı ve 68 dönümlük bir yer. Yarılan bu alana bazen köyün küçükbaş hayvanları getiriliyor, tehlike arz ediyor. Buraya arkeologlar geldi ve Domuztepe'den sonra burada çalışma yapacaklarını söylediler. Ayrıca buranın resmi kayıtlarda bir şahsa da tapulandığı görünüyor. Buranın turizme kazandırılmasını ve değerlendirilmesini bekliyoruz" dedi.