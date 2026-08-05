Pütürge’de orman yangını

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Pütürge ilçesine bağlı Yediyol Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.