Rize Çayeli'nde sağanak Madenli'de üç mahallede ulaşımı aksattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rize Çayeli'nde sağanak Madenli'de üç mahallede ulaşımı aksattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Rize Çayeli\'nde sağanak Madenli\'de üç mahallede ulaşımı aksattı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rize Çayeli\'nde sağanak Madenli\'de üç mahallede ulaşımı aksattı
Haber Videosu

Rize Çayeli'ne bağlı Madenli beldesinde şiddetli yağmur üç mahallede ulaşımı aksattı. Merkez'de tıkanan menfez nedeniyle kapanan yol bir saatte açılırken, Topkaya ve Aloğlu'ndaki toprak kaymalarında çalışma sürüyor; Başkan Mustafa Çalışkan şu an tehlike olmadığını söyledi.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, üç mahallede hayatı olumsuz etkiledi. Madenli Belediye Başkanı Mustafa Çalışkan, ekiplerin sahada olduğunu ve şu anda bir tehlike olmadığını söyledi.

Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, Merkez, Topkaya ve Aloğlu mahallelerinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Merkez Mahallesi'nde menfezin tıkanması nedeniyle su altında kalan yol ulaşıma kapandı. Belediye ekiplerince yaklaşık bir saat içinde temizlenen yol kontrollü şekilde geçişe açıldı. Topkaya Mahallesi ana yolu ve alternatif güzergahında meydana gelen heyelanlar ile Aloğlu Mahallesi'ndeki ufak çaplı toprak kaymalarına karşı ekiplerin yol açma ve temizlik faaliyetleri sürüyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Madenli Belediye Başkanı Mustafa Çalışkan, "Saat 18.30-19.00'dan sonra yoğun bir yağmura maruz kaldık. Yoğun yağmurdan dolayı menfezin tıkanmasından bu ana yolumuzda, üç mahalleyi bağlayan yolumuzda bir sıkıntı yaşadık. Irmak yoldan akmaya başladı ve malzeme getirmeye başladı. Sorun giderildi, çalışmalar bir saat içerisinde yapıldı. Ben de muhtarlarımın ihbarıyla evden çıkıp geldim. İşte Maden Mahallesi Muhtarım Burhan Sarıoğlu ve Çamlıca Mahallesi Muhtarım Süleyman Alay'la birlikte buradaydık, olay yerindeydik. Yol açılana kadar işi takip ettik. Belediye personelimizden aldığımız bilgiye göre bir iki noktada da toprak kayması var. Ekiplerimiz sahada müdahale ediyorlar. Şu an atlattık inşallah. Yolda kontrollü şekilde geçiş verildi ama bayağı bir deformasyon var. İnşallah gündüz gözüyle bakımını yapıp, tekrar vatandaşımızın konforlu kullanımına sunacağız. Şu anda görünen bir tehlike yok. Gece geç saatten sonra tekrar yağmur yağacağı söyleniyor ama şu anda ciddi bir tehlikemiz yok. Atlattık Allah'a şükür. Vatandaşa zaten bu yolla ilgili uyarımızı yaptık. Yağışla ilgili zaten meteorolojinin uyarılarını vatandaşımızla paylaşıyoruz. Vatandaşımız da bilinçlensin artık, her dakika yağmur yağıyor, her dakika sel oluyor, her dakika afet yaşıyoruz. Coğrafyamız zor. Topkaya Mahallesi de ulaşıma kapanmış, alternatif yolda da kapanıklık vardı. İşte ekiplerim şu an sahada, arkadaşlarımız çalışma yapıp yolları açacaklar inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Mustafa ÇalışkanGüncelÇayeliYaşamÇevreRizeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden istifa etti Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti
Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz ayrılık Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık! Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek
Taşköprü’de çiftçi tarlayı sürerken lahite rastladı: Kemikler incelemeye alındı Taşköprü'de çiftçi tarlayı sürerken lahite rastladı: Kemikler incelemeye alındı
BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi
Mersin’de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı Mersin'de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
G20’de aile fotoğrafı, Lavrov’la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı G20'de aile fotoğrafı, Lavrov'la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı
22:48
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
22:40
Polonya karıştı Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi’ni bastı
Polonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastı
22:32
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
22:08
Leroy Sane’den kameramana canlı yayında küfür
Leroy Sane'den kameramana canlı yayında küfür
21:55
Galatasaray Konya’da farka koştu
Galatasaray Konya'da farka koştu
20:28
Mersin’de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
Mersin'de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
20:18
Suriye’de sel: 5 ölü
Suriye'de sel: 5 ölü
20:16
BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi
BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 23:27:15. #7.12#
SON DAKİKA: Rize Çayeli'nde sağanak Madenli'de üç mahallede ulaşımı aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android