Rize Çayeli\'nde sağanak Madenli\'de üç mahallede ulaşımı aksattı

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, üç mahallede hayatı olumsuz etkiledi. Madenli Belediye Başkanı Mustafa Çalışkan, ekiplerin sahada olduğunu ve şu anda bir tehlike olmadığını söyledi.

Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, Merkez, Topkaya ve Aloğlu mahallelerinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Merkez Mahallesi'nde menfezin tıkanması nedeniyle su altında kalan yol ulaşıma kapandı. Belediye ekiplerince yaklaşık bir saat içinde temizlenen yol kontrollü şekilde geçişe açıldı. Topkaya Mahallesi ana yolu ve alternatif güzergahında meydana gelen heyelanlar ile Aloğlu Mahallesi'ndeki ufak çaplı toprak kaymalarına karşı ekiplerin yol açma ve temizlik faaliyetleri sürüyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Madenli Belediye Başkanı Mustafa Çalışkan, "Saat 18.30-19.00'dan sonra yoğun bir yağmura maruz kaldık. Yoğun yağmurdan dolayı menfezin tıkanmasından bu ana yolumuzda, üç mahalleyi bağlayan yolumuzda bir sıkıntı yaşadık. Irmak yoldan akmaya başladı ve malzeme getirmeye başladı. Sorun giderildi, çalışmalar bir saat içerisinde yapıldı. Ben de muhtarlarımın ihbarıyla evden çıkıp geldim. İşte Maden Mahallesi Muhtarım Burhan Sarıoğlu ve Çamlıca Mahallesi Muhtarım Süleyman Alay'la birlikte buradaydık, olay yerindeydik. Yol açılana kadar işi takip ettik. Belediye personelimizden aldığımız bilgiye göre bir iki noktada da toprak kayması var. Ekiplerimiz sahada müdahale ediyorlar. Şu an atlattık inşallah. Yolda kontrollü şekilde geçiş verildi ama bayağı bir deformasyon var. İnşallah gündüz gözüyle bakımını yapıp, tekrar vatandaşımızın konforlu kullanımına sunacağız. Şu anda görünen bir tehlike yok. Gece geç saatten sonra tekrar yağmur yağacağı söyleniyor ama şu anda ciddi bir tehlikemiz yok. Atlattık Allah'a şükür. Vatandaşa zaten bu yolla ilgili uyarımızı yaptık. Yağışla ilgili zaten meteorolojinin uyarılarını vatandaşımızla paylaşıyoruz. Vatandaşımız da bilinçlensin artık, her dakika yağmur yağıyor, her dakika sel oluyor, her dakika afet yaşıyoruz. Coğrafyamız zor. Topkaya Mahallesi de ulaşıma kapanmış, alternatif yolda da kapanıklık vardı. İşte ekiplerim şu an sahada, arkadaşlarımız çalışma yapıp yolları açacaklar inşallah" ifadelerini kullandı.