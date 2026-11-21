Rize'de Değirmendere Deresi'nin suyu kırmızıya döndü, nedenine inceleme başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize kent merkezinden geçen Değirmendere Deresi'nin suyu öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle kırmızıya döndü. Renk değişimini fark eden mahalle sakinleri ve vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti, nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Rize kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Değirmendere Deresi, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kırmızı renkte akmaya başladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Rize merkez güzergahında öğle saatlerinde meydana geldi. Şehir merkezinden geçerek denize ulaşan Değirmendere Deresi'nin suyunun rengi aniden kırmızıya döndü. Deredeki renk değişimini fark eden mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Deredeki renk değişiminin kaynağının tespit edilmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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