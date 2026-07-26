Rize'de Yolda Kaya Düşmesi - Son Dakika
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Rize'de Yolda Kaya Düşmesi

Rize\'de Yolda Kaya Düşmesi
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Rize'de yamaçtan düşen dev kayalar, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafiği etkiledi, yaralanan yok.

Rize'de yamaçtan kopan iki dev kaya parçası Karadeniz Sahil Yolu'na düştü. Sürücüler yollarına kayaların arasından kontrollü geçerek devam etmek zorunda kaldı.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Merdivenli köyü mevkiinde Karadeniz Sahil Yolu'na yamaçtan kopan dev kaya parçaları düştü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ulaşımda aksama meydana geldi. Kayanın düşmesinin ardından yolda seyir halinde olan sürücüler, yola savrulan iki büyük kayanın arasından dikkatli bir şekilde geçerek yollarına devam edebildi. Olayın ardından bölgeye hızla intikal eden jandarma ekipleri, yeni bir heyelan riskine karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafik akışının kontrollü sağlandığı bölgede, kayaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, Güvenlik, Çevre, Rize, Son Dakika

Son Dakika Çevre Rize'de Yolda Kaya Düşmesi - Son Dakika

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