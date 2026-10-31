Rize Pazar'da menfezler tıkanınca taşkın oldu, mahalle sakinleri mağdur oldu - Son Dakika
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Rize Pazar'da menfezler tıkanınca taşkın oldu, mahalle sakinleri mağdur oldu

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Rize Pazar\'da menfezler tıkanınca taşkın oldu, mahalle sakinleri mağdur oldu
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Rize Pazar\'da menfezler tıkanınca taşkın oldu, mahalle sakinleri mağdur oldu
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Rize'nin Pazar ilçesinde şiddetli sağanak sonrası Kirazlık Mahallesi Yüzevler Mevkii'nde menfezlerin tıkanmasıyla taşkın meydana geldi. Taşkın suları yola taşarken mahalle sakinleri zor anlar yaşadı; sakinler sorunun tekrarlandığını belirtip kalıcı çözüm bekliyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Rize'nin Pazar ilçesinde etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Kirazlık Mahallesi sınırlarında bulunan Yüzevler Mevkii'nde taşkın meydana geldi. Menfezlerin tıkanması sonucu taşkın suları yola taşarken, mahalle sakinleri zor anlar yaşadı.

Öztürkler mevkiinden gelen derenin tıkanmasıyla suyun yerleşim yerlerine yöneldiğini belirten mahalle sakini Miraç Parlak, "Su bir anda girdi. Yani orada zaten menfezler herhalde tıkalı. Dere yatağı, ırmak Öztürkler mevkiinden gelen ırmak tıkandı. Apartmanların altına doğru vurdu, bu tarafa doğru geliyor. Sıkıntı büyük" dedi.

Bölgede benzer mağduriyetlerin geçmişte de tekrarlandığına dikkat çeken Adem Turgut ise kalıcı bir çözüm beklediklerini belirterek "Burada yıllardan beri sorunumuz devam etmektedir. Kanallar tıkanmış. Yukarıda afet oldu. Afet olunca toprak yeri kapattı, dere ırmağını kapattı. Bu vesileyle beraber oradaki bütün yağmur suları buraya akıyor. Defalarca yetkililere söylememize rağmen bu olayla iki üç defa daha karşılaştık. Mağduruz, insanlar dışarı çıkamıyor, zor durumda. Gereğinin yapılmasını yetkililerden arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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