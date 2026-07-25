Tahmazoğlu, kamera ve dron destekli park denetimine katıldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin aracına yerleştirilen kamera sistemi ve dron desteğiyle parklarda gerçekleştirilen çevre denetimine katıldı. Denetimlerde parkların temizliği incelenirken, vatandaşların çevreye karşı duyarlılığı da gözlemlendi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekipleri ile birlikte araç içi kamera sistemi ve dron desteğiyle parklarda denetim gerçekleştirdi. Parkları gezen Tahmazoğlu, çöplerini çöp kutularına atan ve çevre temizliğine özen gösteren vatandaşları tek tek tebrik etti. Çevrenin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirten Tahmazoğlu, temiz bir Şahinbey için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti. Denetimler sırasında gençlerle ve ailelerle bir araya gelen Tahmazoğlu, çevre kirliliğinin önlenmesi için çalışmalara devam edeceklerini söylerken zabıta ekiplerinin kamera ve dron desteğiyle denetimlerini aralıksız sürdüreceğini ve yere çöp attığı tespit edilen vatandaşlara cezai işlem uygulanacağını söyledi.

"Şehrimizi temiz tutmak için 7-24 çalışmaya devam ediyoruz"

Şehri temiz tutmak için 7-24 çalışmaya devam ettiklerini ve yere atılan her bir çöpün belediyeye maliyet olarak döndüğünü söyleyen Mehmet Tahmazoğlu, "Gaziantep ve Şahinbey evimizi temiz tutalım diyoruz. Bu çerçevede biz Şahinbey Belediyesi olarak gerek çöp toplama araçlarımızla, gerek süpürge araçlarımızla, gerekse elde süpürge personellerimizle şehrimizi temiz tutmak için 7-24 çalışmaya devam ediyoruz. Ancak görüyoruz ki maalesef bazı vatandaşlarımız ısrarla içtikleri sigara izmaritlerini rastgele yerlere atmaya devam ediyorlar. Araçlarından atıyorlar, yolda atıyorlar, parklarda atıyorlar. Özellikle parklarda hatta çim alanlarının üzerinde, banklarda yedikleri çekirdeklerin kabuklarını rastgele yerlere atıyorlar. Onları tek tek taşların arasından toplamak gerçekten büyük bir maliyet. Yani şöyle düşünün birisi çöpünü rastgele yere atıyor, biz de belediye olarak parasıyla personel tutuyoruz, o çöpleri toplamak için tekrar bir bedel ödüyoruz. Aslında halkın parası boşa harcanmış oluyor. Ben yeminli mali müşavirim, bu konularda çok hassasım. Yani bu çok mantıksız geliyor bana. Halbuki ben o parayla başka hizmetler üretebilirim. Başka vatandaş için daha faydalı işler de yapabilirim. Onun için burada ricamız çevrenin temiz tutulması. Ancak bu sadece söylemle olmuyor. Tabii söylüyoruz, yapılmadığı takdirde gerek yere çöp atan vatandaşlarımıza, gerekse iş yerinin önünü kirletenlere, hatta inşaat atıkları yapanlara, rastgele çevreyi kirletenlere yasaların bize verdiği yetki çerçevesinde 564 TL ile 191 bin TL arasında para cezası uygulayabiliyoruz" dedi.

"Kameralara ve dronlarla tespit edip yere çöp atanlara para cezası uyguluyoruz"

Teknolojik cihazlarla donatılmış zabıta araçları ile çöp atanları tespit ederek para cezası uyguladıklarını aktaran Tahmazoğlu, "Şu anda bizim zabıta araçlarımıza kameralar yerleştirdik, dronlarımız var. Hiç kimsenin ummadığı noktada vatandaşın karşısına çıkabiliyoruz. Bunları kameralara tespit edip yere çöp atanlara para cezası uyguluyoruz. Buradaki amacımız ceza kesmek değil, şehrimizi temiz tutmak. Şahinbey evimiz, evimizi temiz tutalım diyorum. Bu arada biz sosyal medyada, özellikle parklarımızdan ve sokaklarımızdan görüntüler çektik. Bu çevreyi kirletenlere ne yapalım diye vatandaşımıza sorduk. Neredeyse vatandaşlarımızın tamamı bunlara para cezası kesin, bunları asla affetmeyin diye yorumlar alıyoruz. Biz de vatandaşımızın bu talebi üzerine şu anda zabıta araçlarımızın üzerine yerleştirdiğimiz kameralarla, dronlarımızla yere çöp atanları tespit edip onlara gerekli para cezası uyguluyoruz" diye konuştu.