Sakarya Adapazarı Tığcılar\'da 718 bağımsız bölümlük dönüşümde ilk yıkım başladı

Sakarya'da hayata geçirilen "Tığcılar Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi" çerçevesinde ilk binanın yıkımı törenle gerçekleştirildi. 1999 Marmara Depremi'nden hasarlı binalarla çıkan Tığcılar Mahallesi'nde başlatılan ve toplam 718 bağımsız bölümü kapsayan projede gerçekleştirilen törenin ardından iş makineleri yıkıma başladı.

Sakarya'da deprem riskine karşı yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, 1999 Marmara Depremi'nde hasar alan yapılara sahip Adapazarı ilçesinde bulunan Tığcılar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen törenin ardından yıkım çalışmalarına başlandı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve duaların edilmesiyle başlayan törene; Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan konuşmaların ardından iş makineleri alandaki ilk binanın yıkımını başlattı. Çalışmanın Marmara depreminin ardından Sakarya'da mahalle bazlı ilk dönüşüm belirtildi.

"Kentsel dönüşüm açığını hızlıca kapatacağız"

Törende konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, sağlam zeminde sağlam yapılaşmanın önemine vurgu yaparak, "Sağlam zemine sağlam bina yaptığınız takdirde depremin kimseyi öldürmedi çok açık ve aşikar. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin Türkiye Cumhuriyeti devletine maliyeti yaklaşık 110 milyon dolar oldu. Deprem olduğunda Cumhurbaşkanımız ile beraberdik. Cumhurbaşkanımız 450 bin konutun 3 yıl içerisinde yapılıp hak sahiplerine teslim edileceğini ifade ettiğinde birileri çıktı kıyıdan kenardan kaş göz işareti yaparak bu rakamı yapmalarının imkansız olduğunu ifade ettiler. Ne yaptık, 450 bin konutu 11 şehirde hak sahiplerine teslim ettik. Ben depremle ilgili konuşma yaptığımda çok duygulanıyorum, mesai arkadaşlarımı kaybettim, birlikte çalıştığım yakın arkadaşlarımı kaybettim. Depremin ne olduğunu yaşamış birisiyim. Dolayısı ile burada yapılan bu faaliyetin ne kadar önemli olduğunu canı gönülden ifade etmek istiyorum. Kentsel dönüşüm konuşulur ama yapmaya geldiğinde etrafınızda kimseyi göremezsiniz. Çünkü kentsel dönüşümü yapmak zor bir iş. Göreve başladığımızda ben Sakarya'nın deprem riski nedir, Sakarya'da neler yapmak lazım, bugüne kadar yapılanlar neler diye gözden geçirdiğimde aslında yapacak çok işimizin olduğu çok aşikar ve netti. Kentsel dönüşüm konusunda çok geride kalmışız. Bu açığı hızlı bir şekilde kapatacağız" dedi.

"Artık bu şehirde dirençli şehri oluşturmak zorundayız"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise kentin geçmişte ağır depremler yaşadığını hatırlatarak, "Bugün şehrimize 27 yıl önce kaybettiğimiz canları bir daha kaybetmemek üzere 'Bu şehir hepimizin' sloganı ile çıkıp bilinçli ve sosyal bir şehir oluşturmak adına sizlerin desteğini talep ettiğimiz ilk günden bugüne kadar bu yolda devam ettiğimiz ve bugüne kadar inşallah sizlerin vermiş olduğu destek ile birlikte artık eyleme başladığımız bir gün. 3 büyük deprem geçirmiş bir şehirde her depremde canlarımızı kaybettik. Malı telafi edebiliyoruz, binaları yapabiliyoruz ama canlarımızı geri getiremiyoruz. Onun için 27 yıl önce yaşadığımız günlerce enkaz başında bağırdığımız, yakınlarımızı dostlarımızı, komşularımıza 'ses yok mu' diye haykırdığımız o günleri bir daha yaşamak istemiyoruz. Artık yeter dedik. Artık biz bu şehirde dirençli şehri oluşturmak zorundayız dedik. Sağlam binalarımızı, sosyal binalarımızı ve yeşil bir Sakarya'yı oluşturmak zorundayız dedik. Bunun için çıktığımız bu yolda başta tüm mazlumların umudu olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Biliyorum ki her birimiz çok hatıraları var, duygusal bir yükü, çocuklarımızı yetiştirdiği, evlendiği, komşuluk ilişkileri kurduğu bir gün artık o binaların yıkıldığı bir gün. Bunların her birisini telafi edebileceğimizi ancak kaybedilen canlarımızı geri getiremeyeceğimizi de biliyorum. Bunun için diyorum ki bugün yıkımına başlayacağımız Tığcılar Mahallesi'nde bu şehrin dönüşümü ve geleceği için insanımızın daha güvenli binalarda, daha sosyal daha yeşil bir şehirde, şehir kültürünü oluşturmak için çıktığımız bu yolda ilk adımı olan yıkım çalışmalarını başarı ile bitirdiğimizde çok kısa süre içerisinde burada modern, güçlü ve yeşil bir şehri görmüş olacağız" diye konuştu.

"Önemli bir sürecin başlangıcı"

Tığcılar Mahalle Muhtarı Hüseyin Kınay da projenin mahalle için taşıdığı öneme değinerek, "Mahallemiz adına önemli bir sürecin başlangıcı için bir aradayız. Biz deprem gerçeğini bilen, depremi yaşamız ve sonuçlarını çok iyi hatırlayan bir şehirde yaşıyoruz. Bu nedenle kentsel dönüşüm, yalnızca binaların yapılacağı, şehircilik projesi olarak değil, şehrimizin ve mahallemizin yeniden dirençli bir şekilde yükseldiği güvenli bir adım olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.