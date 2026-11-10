Sakarya Hendek'te karla kaplı yaylada keçiler çobanın kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Sakarya Hendek'te karla kaplı yaylada keçiler çobanın kamerasına yansıdı

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Sakarya Hendek\'te karla kaplı yaylada keçiler çobanın kamerasına yansıdı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde Dikmen Mahallesi ve Dikmen Yaylası'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından bölge beyaza büründü. Karla kaplı arazide otlanmaya çalışan keçilerin zorlu ilerleyişi çobanın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü. Karla kaplı arazide otlanmaya çalışan keçilerin zaman zaman zorlu ilerleyişi çobanın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Dikmen Mahallesi ile Dikmen Yaylası'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından bölge tamamen beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte doğada kartpostallık manzaralar oluşurken, beyaz örtüyle kaplanan yüksek kesimler havadan görüntülendi.

Bölgede keçilerini otlatan bir çobanın hayvanlarıyla karla kaplı yüksek kesimlerde ilerlediği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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