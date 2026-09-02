Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, orman yangını riskine karşı mahallelerde denetim yaptı

Manisa'nın Salihli ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle artan orman yangını riskine karşı denetim ve önleyici çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Gökeyüp ve İğdecik mahallelerinde yangınlara karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi. Mahalle muhtarları ile yangın önleme ve müdahale ekipleriyle bir araya gelen Güldoğan, ekiplerin hazırlık durumu, kullanılan ekipmanlar, devriye faaliyetleri ve müdahale planları hakkında bilgi aldı.

Saha incelemelerinde olabilecek yangınlara müdahalede reaksiyon süreleri ve kurumlar arası koordinasyon da değerlendirildi.

Sıcak hava ve rüzgarın yangın riskini artırdığına dikkat çeken Kaymakam Güldoğan, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Güldoğan, anız yakılmaması, açık alanlarda ateş yakılmaması ve herhangi bir yangın görülmesi halinde zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerektiğini belirtti.

Mahalle sakinleriyle de görüşerek talep ve beklentilerini dinleyen Güldoğan, yangınla mücadelede görev alan ekiplere ve duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.