Samandağ\'da Yunus Gösterisi

Hatay'ın Samandağ ilçesi Akdeniz açıklarında balıkçı teknesi çevresinde 2 yunus balığının yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samandağ ilçesinde tekneyle açılan bir balıkçı, Akdeniz açıklarında su yüzeyinde takla atan devasa balığı fark etti. Deniz yüzeyinde tekneyi selamlayan iki balığın yunus balığı olduğunu fark eden balıkçı, yaşadığı heyecanı ve yunusların yüzdüğü anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. İki yunusun zaman zaman deniz yüzeyine çıkarak suya daldığı ve yüzdüğü anları kameraya yansıdı. Akdeniz açıklarında su yüzeyinde yüzen iki yunus, bir süre sonra gözden uzaklaşarak kayboldu. - HATAY