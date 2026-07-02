Samsun'da 'Sıfır Atık Dönüşümü' yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Samsun'da 'Sıfır Atık Dönüşümü' yaygınlaşıyor

Samsun\'da \'Sıfır Atık Dönüşümü\' yaygınlaşıyor
02.07.2026 16:52  Güncelleme: 17:03
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda Sıfır Atık Dönüşümü Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında işletmeler 'Yeşil İşletme' anlayışına dahil edilecek, çocuk parklarına çevre temalı geri dönüşüm üniteleri kuruldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir çevre yönetimini yaygınlaştırmak amacıyla Atakum ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda Sıfır Atık Dönüşümü Projesi'ni hayata geçirdi.

Temiz çevre ve sürdürülebilir gelecek hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, daha önce İstiklal (Çiftlik) Caddesi'nde uyguladığı dönüşüm projesinin ardından bu kez yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki Adnan Menderes Bulvarı'nda Sıfır Atık Dönüşümü Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında bulvar üzerinde faaliyet gösteren işletmelerin 'Yeşil İşletme' anlayışıyla çevre dostu uygulamalara dahil edilmesi planlanıyor. Bu sayede işletmelerin çevresel sorumluluklarının artırılması ve bölgede sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Öte yandan sahil bandındaki yürüyüş yollarına daha önce ikili atık toplama sistemi yerleştiren ekipler, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki çocuk parklarına da çevre temalı, eğitici ve eğlenceli atık toplama üniteleri kurdu. Kalp ve basketbol potası şeklinde tasarlanan geri dönüşüm ekipmanlarıyla çocukların oyun oynarken geri dönüşüm alışkanlığı kazanması ve atıkların doğru şekilde ayrıştırılmasına yönelik farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, proje ile atıkların kaynağında ayrı toplanmasını teşvik etmeyi, geri dönüşüm oranlarını artırmayı ve sürdürülebilir çevre yönetimi uygulamalarını kent genelinde yaygınlaştırmayı amaçlıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Samsun'da 'Sıfır Atık Dönüşümü' yaygınlaşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 'Sıfır Atık Dönüşümü' yaygınlaşıyor - Son Dakika
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