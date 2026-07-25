Samsun'da Yoğun Yağış: İkinci Sırada - Son Dakika
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Samsun'da Yoğun Yağış: İkinci Sırada

Samsun\'da Yoğun Yağış: İkinci Sırada
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde son 24 saatte metrekareye 70,9 kg yağış düştü, sel riski var.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde son 24 saatte metrekareye 70,9 kilogram yağış düştü. Bu miktarla Samsun, Türkiye genelinde en fazla yağış alan ikinci il olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 24 Temmuz saat 06.00 ile 25 Temmuz saat 06.00 arasında Çarşamba ilçesinde metrekareye 70,9 kilogram yağış aldı. Aynı dönemde metrekareye 80,1 kilogram yağış düşen Osmaniye ilk sırada yer alırken, Samsun ikinci sıraya yerleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarının ardından kentte günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan yağışların bugün ve yarın da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

Kentin sahil kesimlerinde yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde yer yer dolu yağışı görüldü. Perşembe günü etkili olan yağışlarda Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde yaklaşık 40 bin dekar tarım arazisi zarar gördü.

Sel, taşkın ve su baskını riskine karşı teyakkuzun sürdüğü Samsun'da, yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Doğal Afet, Çarşamba, Samsun, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun'da Yoğun Yağış: İkinci Sırada - Son Dakika

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