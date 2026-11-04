Samsun İlkadım\'da yakalanan maymun OMÜ Hayvan Hastanesi\'nde tedaviye alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde itfaiye ekiplerince yakalanarak koruma altına alınan maymun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre maymunu sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlkadım ilçesinin Kıran ve Çatalarmut mahallelerinde maymun görüldüğü yönünde gelen ihbarlar üzerine, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçmişti. Kıran Mahallesi'nde bir binaya girdiği belirlenen maymun, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alınmıştı. Yakalanan maymun, daha sonra OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk incelemelerde maymunun herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı ve genel durumunun iyi olduğu belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, maymunun Giresun'daki hayvanat bahçesine götürülmesi ihtimali değerlendiriliyor. Maymunun bundan sonraki sürecine ilişkin kararın yapılacak değerlendirmelerin ardından verilmesi bekleniyor.