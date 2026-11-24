Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava, beraberinde kar yağışını da getirdi. Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi'nde gün boyunca etkili olan yağmur, akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kara dönüştü. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, mahallede yaşayan vatandaşlara kış mevsiminin ilk işaretlerini gösterdi.

Atayurt Mahallesi'nde mevsimin ilk karının görülmesiyle birlikte bölge beyaz örtüyle buluşmaya başladı. Yağmurun kara dönüşmesi, ilçenin yüksek kesimlerinde kış havasının etkisini hissettirmesine neden oldu. Kar yağışı, bölgedeki vatandaşlar tarafından da mevsimin ilk karı olarak karşılandı.