Samsun Kavak'ta yağmur akşam saatlerinde kara dönüştü, mevsimin ilk karı görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava, Kavak ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi'nde akşam saatlerinde yağmurun kara dönüşmesine yol açtı. Mevsimin ilk karının görüldüğü mahallede bölge beyaz örtüyle buluşmaya başladı.
Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava, beraberinde kar yağışını da getirdi. Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi'nde gün boyunca etkili olan yağmur, akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kara dönüştü. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, mahallede yaşayan vatandaşlara kış mevsiminin ilk işaretlerini gösterdi.
Atayurt Mahallesi'nde mevsimin ilk karının görülmesiyle birlikte bölge beyaz örtüyle buluşmaya başladı. Yağmurun kara dönüşmesi, ilçenin yüksek kesimlerinde kış havasının etkisini hissettirmesine neden oldu. Kar yağışı, bölgedeki vatandaşlar tarafından da mevsimin ilk karı olarak karşılandı.
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