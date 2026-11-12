Samsun Vezirköprü'de öğrenci servisinin önüne çıkan kurt paniğe yol açtı - Son Dakika
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Samsun Vezirköprü'de öğrenci servisinin önüne çıkan kurt paniğe yol açtı

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Samsun Vezirköprü\'de öğrenci servisinin önüne çıkan kurt paniğe yol açtı
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Samsun Vezirköprü\'de öğrenci servisinin önüne çıkan kurt paniğe yol açtı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinde öğrenci servisinin önüne çıkan kurt kısa süreli paniğe yol açtı. Bir süre aracın önünde koşan kurt, yoldan çıkarak ağaçlar arasında gözden kayboldu ve o anlar servistekilerce cep telefonuyla kaydedildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, öğrenci servisinin önüne çıkan bir kurt kısa süreliğine paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah saatlerinde Vezir Mahallesi'nden Samsun merkez istikametine gitmekte olan öğrenci servisindeki vatandaşlar, yol üzerinde aniden bir kurdun belirdiğini fark etti. Servisin önüne çıkan kurt, hızla koşmaya başlayarak bir süre aracın önünde ilerledi. Oldukça hızlı hareket ettiği gözlenen kurt, kısa süre sonra yoldan çıkarak çevredeki ağaçların arasında gözden kayboldu.

O anlar serviste bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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