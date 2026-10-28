Şanlıurfa'da sağanak termal otel ve akaryakıt istasyonunun bahçelerini su bastı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sağanak termal otel ve akaryakıt istasyonunun bahçelerini su bastı

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Şanlıurfa\'da sağanak termal otel ve akaryakıt istasyonunun bahçelerini su bastı
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Şanlıurfa\'da sağanak termal otel ve akaryakıt istasyonunun bahçelerini su bastı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde etkili olan sağanak, termal otelin ve akaryakıt istasyonunun bahçesini sular altında bıraktı. Yollarda biriken su araçların ilerlemesini güçleştirirken belediye ekipleri tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağmur su taşkınlarına yol açtı.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın nedeniyle mahallede bulunan bir termal otelin bahçesi ile akaryakıt istasyonunun bahçesi sular altında kaldı. Yağış sonrası yollarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, su birikintisi oluşan alanlarda tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: İHA
ŞanlıurfaEyyübiyeKaraaliGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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