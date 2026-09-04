Sarıgöl'de orman yangınlarına karşı Dadağlı kulesinde 7/24 gözetleme yapılıyor - Son Dakika
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Sarıgöl'de orman yangınlarına karşı Dadağlı kulesinde 7/24 gözetleme yapılıyor

Sarıgöl\'de orman yangınlarına karşı Dadağlı kulesinde 7/24 gözetleme yapılıyor
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Sarıgöl Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler, Dadağlı mevkiindeki gözetleme kulesinden ormanlık alanları 7 gün 24 saat izliyor. En küçük duman anında ilgili birimlere bildirilirken, devriyelerin ekim ayına kadar süreceği ve orman köylerinde yaşayanların yangın riskine karşı sürekli bilgilendirildiği açıklandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde orman yangınlarına karşı alarm seviyesi yüksek tutuluyor. Sarıgöl Orman İşletme Şefliğine ait yangın gözetleme kulelerinde görev yapan ekipler, çevredeki ormanlık alanları 7 gün 24 saat boyunca gözetlerken, görülen en küçük duman bile ekipler tarafından anında ilgili birimlere bildiriliyor.

Sarıgöl'de özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı ormanlık alanlar gözetleme kulelerinden sürekli kontrol altında tutuluyor. Dadağlı mevkiindeki yangın gözetleme kulesinden yapılan gözlemlerle geniş bir alan anbean takip edilirken, muhtemel yangınlara en kısa sürede müdahale edilmesi hedefleniyor.

Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka, yangınlara karşı ekiplerin sürekli teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Sarıgöl ormanları Dadağlı'daki kulemizden 7/24 gözetleniyor. En ufak bir duman görüldüğünde ekiplerimiz tarafından anında ilgili birimlere bilgi veriliyor. Sarıgöl Orman İşletme Şefliği olarak yangınlara karşı teyakkuz halindeyiz" dedi.

Devriyeler ekim ayına kadar sürecek

Yangın riskine karşı sahadaki önlemlerin de sürdüğünü belirten Şıvka, ormanlık alanlarda devriyelerin ekim ayına kadar devam edeceğini söyledi. Şıvka, orman köylerinde yaşayan vatandaşların da yangınlara karşı sürekli bilgilendirildiğini ifade ederek, özellikle anız ve kuru ot yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve şüpheli durumların vakit kaybetmeden yetkililere bildirilmesi konusunda uyarıların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Sarıgöl'de orman yangınlarına karşı Dadağlı kulesinde 7/24 gözetleme yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıgöl'de orman yangınlarına karşı Dadağlı kulesinde 7/24 gözetleme yapılıyor - Son Dakika
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