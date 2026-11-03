Kars'ta yerleşim yerine inen boz ayı evin penceresine yaklaştı, o anlar kamerada - Son Dakika
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Kars'ta yerleşim yerine inen boz ayı evin penceresine yaklaştı, o anlar kamerada

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Kars\'ta yerleşim yerine inen boz ayı evin penceresine yaklaştı, o anlar kamerada
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Kars\'ta yerleşim yerine inen boz ayı evin penceresine yaklaştı, o anlar kamerada
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Sarıkamış ilçesinde bir evin bahçesine giren boz ayı, etrafı inceledikten sonra pencerenin önüne gelip içeriye baktı. Bir süre pencere önünde bekleyen hayvan ardından gözden kayboldu. Yaşananlar, bahçedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sarıkamış'ta yerleşim yerine kadar inen boz ayı, bir evin bahçesine girerek bir süre dolaştı. Bahçede gezinen ayının pencereden evin içerisini kontrol etmesi dikkat çekti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PENCERENİN ÖNÜNDE BEKLEDİ

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir evin bahçesine giren boz ayı, bir süre çevrede dolaşarak etrafı inceledi. Daha sonra evin penceresine yaklaşan ayı, pencereden içeriyi kontrol etti. Bir süre pencere önünde bekleyen boz ayı, daha sonra gözlerden kayboldu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayının evin bahçesindeki rahat tavırları ve pencereden içeriyi kontrol ettiği anlar dikkat çekerken, ayının o anları evin bahçesinde bulunan güvenlik kamerasıyla an be an kaydedildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik KamerasıSarıkamışGüncelYaşamÇevreKarsSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • hg hg hg hg:
    devasa bir güç evin duvarına omuz atsa devirirdi 0 0 Yanıtla
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