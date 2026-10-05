Sarıyer\'de iddiaya göre kanalizasyon suyu bir aydır akıyor, mahalleli çözüm bekliyor

Sarıyer'de evlerinin önünden akan kanalizasyon suyu mahalle sakinlerini isyan ettirdi. İBB ve Sarıyer Belediyesine defalarca başvurduklarını belirten mahalleli, herhangi bir çözüm alamadıklarını söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Mahalle sakinlerinden Erhan Kaplan, sorunu kendileri çözmek için borularla akan suyu yönlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Kendi başımıza belediyecilik yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Olay, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Güley Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, son bir aydır yukarı mahalleden gelen kanalizasyon suyu Balcı ailesinin binalarının önünden akmaya başladı. Kötü koku ve çevre kirliliğine neden olan suyun aşağı mahallelere kadar ulaştığını ve sorunun uzun süredir devam ettiğini belirten mahalle sakinleri, belediye ekiplerinin defalarca kez gelmesine rağmen sorunu çözemediklerini vurgulayarak duruma isyan etti. Sorunun çözülmemesi üzerine mahalleli, akan kanalizasyon suyunun geldiği noktadan kendi imkanlarıyla borular çekerek suyun akışını yönlendirmeye çalıştı. Ancak yapılan müdahalenin ardından kanalizasyon suyunun mahalleye yayılması ve kötü kokunun artması nedeniyle sorun daha geniş bir alanda hissedilmeye başladı.

"Kendi başımıza belediyecilik yapmaya çalışıyoruz"

Durumu defalarca belediye yetkililerine aktarmalarına rağmen bir çözüm alamadıklarını belirten Erhan Kaplan, "Biz bir aydır burada akan lağımı kapattıramıyoruz. Muhtarımız olsun, belediyeler olsun, İSKİ olsun her yere başvuru yaptık. Bir aydır hiçbir çözüm yok. Bir aydır çocuklar sokağa çıkamıyor. Ne çocuklar sokağa çıkabiliyor ne de biz sağlımızın yerinde olduğunu hissedebiliyoruz. Sürekli bu koku ve pislik nedeniyle tehdit hissediyorum. Bunu çekmek zorunda değiliz. Hiçbir çözüm olmuyor. Galiba ortada kalmış bir kanalizasyon var. Bu kanalizasyonu bulamıyorlar, olay bize çıkıyor. Gördüğünüz gibi sağ olsunlar, Yunus amcalar buraya boru döşemişler. Borularla suyu dışarıya tahliye etmeye çalışıyoruz. Ama sokak hala pislik içerisinde. Kısacası biz kendi başımıza belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Sarıyer belediyesi işte burada" şeklinde konuştu.

"Ben bir hafta halı yıkıyorlar sandım"

Evlerinin önünden akan suyu ilk gördüğünde yukarıdaki komşularının halı yıkadığını zannettiğini söyleyen Nazmiye Balcı, her yere başvuru yapmalarına rağmen sorunlarının çözülmediğini vurgulayarak, "Buradan su çıktı. Ben bir hafta halı yıkıyorlar sandım, sesim çıkmadı. Kapılarına gittim, durumu anlattım. Biz çok zor durumdayız, lağım suyu olduğu belli artık. Geldiler baktılar, bir şey yok. İSKİ'den geldiler, baktılar. Temiz su mu, kirli su mu diye bir test yapılacağını söylediler. Onlar da geri dönüş yapmadı. Yukarıdaki mahallenin bütün lağım suyu buradan akıyor. Kayınım, beyim işte böyle evin içinden, kapıdan en azından kötü koku gitsin diye boru döşemeye karar verdiler. Her gün yıkıyoruz. İki günde bir yıkıyoruz ama yine de durulmuyor. Hiç kimse ilgilenmiyor. Sarıyer böyle bir şeyde sıfıra sıfır elde var sıfır. Ne yapacağız bilmiyorum" ifadeleri kullandı.

"Kendi kendime çözüm üretmeye çalıştım"

Yetkililerden çözüm alamadıklarını vurgulayan Yusuf Balcı, kendi kendisine çözüm üretmek durumunda kaldığını belirterek, "Buradaki en çok şikayetimiz pislik ve kokudur. Buradaki kokuları gidermek için ben kendi kendime çözüm yolu üretmeye çalıştım. Burayı kapatarak veya borularla buradan akan lağımı dışarıya vermeye çalışıyor. İki kere İSKİ geldi. Hortum atıyor, uğraşıyor, rögar arıyor. Rögar bulamıyorlar. Ben de yukarı mahalledeki komşulara söylüyorum, 'Bu rögarı açın, İSKİ açamıyor' diyorum. 'Tamam, bulacağız' diyorlar. Bir aydır o rögarı kazıp bulmuyorlar. Burada beklentim, İSKİ buraya gelip bu rögarı açmalarıdır. Mecburen, biz burada evde duramaz olduk. Ben de borularla buradaki pisliği sokağa, dışarıya veriyorum. Bu sefer de zaten sokak perişandı, mahalleli, gelen giden herkes pis kokudan şikayetçi. Artık bir tek ben değil, herkes şikayetçi olmaya başladı" dedi.